La magic touch de Weezer

Avec "OK Human", le groupe de guitare-rock californien à succès Weezer choisit cette fois l'option orchestrale, laquelle se révèle tout à fait dans leurs "cordes".

Groupe de rock alternatif américain apparu dans la vague post-Nirvana et donc grunge, Weezer combine à la fois les lourdes guitares à la Kiss ou Van Halen, et la frivolité brutale des Pixies, tout cela mâtiné d'une pop imparablement joyeuse et parfois mélancolique, œuvre de son leader Rivers Cuomo. Rencontre avec Patrick Wilson, batteur et membre originel, qui explique pourquoi sur "OK Human", Weezer a temporairement délaissé son armure de guitares pour se balader avec bonheur en "strings" (cordes).

L'album s'intitule "OK Human", une référence au "OK Computer" de Radiohead?

J'imagine qu'il s'agit d'une façon wizzardienne d'envisager les choses. Il faudrait poser la question à Rivers Cuomo…

Ce qui signifie qu'il est en charge de tout: compositions et textes?

Rivers a signé les compositions et passé beaucoup de temps avec Jake Sinclair, le producteur: tous deux s'assurant du contrôle qualité, qualité qui se veut optimale. Puis, un jour, Rivers et moi nous sommes donné rendez-vous dans la maison-studio de Jake, afin d'enregistrer les différentes pistes: ma partie, la batterie, a été mise en boîte en une seule journée. Ce qui est incroyable, puisque je n'avais jamais entendu les morceaux auparavant. Cela me convenait parfaitement d'ailleurs: je voulais juste m'installer et jouer ce qui me plaisait. Nous souhaitions que le son soit naturel, spontané, sans qu'un long processus de mixage ne soit requis.

Rivers a grandi en écoutant Kiss. Personnellement, je les déteste!

Il n'y a pas de guitares sur cet album, ce qui en général est tout de même la signature de Weezer?

C'est vrai. Dès le moment où nous avons introduit l'orchestre et surtout des instruments à cordes, il est devenu clair que la guitare n'était plus nécessaire et qu'il fallait laisser les instruments de l'orchestre sur le devant de la scène.

Car en général, vos guitares sont un peu comme des masques portées par vos mélodies?

Oui, et beaucoup de notre énergie en découle. Mais, ironiquement, à nos débuts, j'imaginais la guitare distordue de Rivers comme une sorte de section de cordes. Beaucoup de nos chansons jouent sur le contrepoint entre guitare et basse. Cela reste le cas ici, mais sans les guitares omniprésentes.

"Aloo Gobi" (OK Human), Weezer

Le fait que Rivers Cuomo ait fréquenté l'université de Harvard a-t-il eu une influence sur Weezer d'une manière ou d'une autre?

Je le crois. Rivers a étudié la littérature anglaise, ce qui lui permet parfois d'instiller des références au sein des textes qui ne sont pas courantes pour des chansons rock ou pop. C'est spécialement vrai dans le cas de l'album "Pinkerton", conçu lorsqu'il fréquentait l'université. Le titre se réfère au personnage masculin de Madame Butterfly de Puccini.

Les années 1980, c’était l’apogée des rock bands et nous rêvions d’en fonder un et d’en faire partie.

Weezer se situerait entre les Cars, Kiss et les Pixies?

C'est juste. Rivers a grandi en écoutant Kiss. Personnellement, je les déteste! J'étais plutôt dans le classic rock comme Yes ou Rush, voire Van Halen. Et Rivers adorait Kiss qui, à mes yeux, craignait vraiment. Mais c'est drôle, car à présent l'un de mes enfants fréquente une école de rock, où il a appris à jouer "Detroit Rock City"... Bon, je dois bien avouer que c'est plutôt bien (il rit).

À mon sens, Weezer est une bande d'adolescents fans d'autres groupes?

Ce n'est pas faux. On a grandi dans les années 1980, en admirant toute une série de groupes. C'était l'apogée des rock bands et nous rêvions d'en fonder un et d'en faire partie, ce que n'ambitionnent plus les ados d'aujourd'hui.

Pourquoi êtes-vous moins populaire en Europe?

Notre image n'est pas suffisamment claire. Lorsqu’un amateur de rock européen écoute Weezer, il se dit: sont-ils sérieux ou se moquent-ils? Ce qui limite l'attrait pour une audience plus large.

Pour conclure, qui désignerez-vous comme vos héritiers?

Tous mes enfants (rires)!

"All My Favourite Songs" (OK Human), Weezer