"La musique est née du chant"...

Reinoud van Mechelen entraîne Vox Luminis et A Nocte Temporis à la suite de l’Orphée de Charpentier dans les enfers. Rencontre avec un ténor et un chef engagé, qui croit au pouvoir de la musique.

Alors que son tout récent disque dédié à Dumesny, chanteur vedette de Lully, glane toutes les récompenses, Reinoud van Mechelen remet déjà le couvert en célébrant Marc-Antoine Charpentier dans un splendide "Orphée aux enfers". N’allez cependant pas enfermer le jeune ténor louvaniste dans le Grand Siècle. Il vient de triompher à Toulon dans les "Pêcheurs de perles" de Bizet et nourrit déjà d’autres projets datés au XIXe siècle. Sans parler de son rôle de chef à la tête de son ensemble A Nocte Temporis, qui s’est hissé, en moins de quatre ans, au niveau des meilleurs ensembles baroques belges.

"Diriger était une nécessité personnelle, confie-t-il. Cela contribue à mon équilibre artistique, d’autant que l’ensemble marche bien, et que je le partage avec ma femme, la flûtiste Anna Besson. Cela renforce aussi ma satisfaction dans les projets que je ne dirige pas, car j’y relativise davantage ce qui m’y plaît moins."

Charpentier - "Orphée aux Enfers" Une cantate "hors du temps" Note: 5/5 A Nocte Temporis/Vox Luminis (Alpha) En concert au Conservatoire de Bruxelles le 1er février – www.bozar.be

Qu’est-ce qui alimente votre projet musical?

Je m’inspire toujours de l’œuvre telle qu’on l’interprétait à son époque, pour ce que l’on en sait, en matière d’instruments. La tendance actuelle de certains ensembles est d’être nettement moins rigoureux. Mais je ne suis pas non plus un archéologue. On est là pour faire vivre une émotion. La musique baroque a un grand besoin de voix capables de donner des couleurs à une partition, couleurs parfois délaissées aujourd’hui. Je m’inspire beaucoup de la voix pour faire sonner un ensemble instrumental, car j’accorde une grande importance à la ligne de chant, au legato. La musique est le plus souvent née du chant, et les instruments ont été créés pour imiter la voix. Il faut dès lors soigner le phrasé, cette capacité à faire chanter un instrument.

Vous êtes néerlandophone mais vous chantez en français avec une diction exemplaire. Votre recette?

Très jeune, avant que je rejoigne le Jardin des voix de William Christie, on m’a fait comprendre l’importance du texte. C’est sans doute lié à mon souci du legato, qui oblige à enchaîner consonnes et voyelles sans couper la ligne. Une question technique, mais essentielle.

Vous avez failli vous lancer en politique avant d’opter pour la musique. Le mythe d’Orphée symbolise parfois le pouvoir thérapeutique de la musique. Elle peut changer le monde?

Depuis que je suis musicien, j’ai affûté mon regard politique! Je partage ma vie entre la Belgique et la France, pays où, en tant que politique, je me sentirais impuissant. Avec la musique, j’espère apporter un petit peu à la société. Mon ambition est d’aller davantage vers des publics que l’on touche moins. De tels projets me procurent autant de plaisir que lorsque je chante avec René Jacobs au Staatsoper de Berlin. A Nocte Temporis a ainsi été invité dans le nord de La France, en des lieux inhabituels où l’on n’avait sans doute jamais chanté Bach en live, mais le public a été fort touché alors que c’était un programme difficile.

Je suis très inquiet par rapport aux coupes budgétaires qui se multiplient, notamment en Flandre.

Il est plus ouvert qu’on ne le dit?

Je constate avec l’expérience que le pouvoir de la musique est bien réel, y compris sur les publics auxquels on ne songe pas – ou qui n’y songent pas a priori. C’est pour cela que je suis très inquiet par rapport aux coupes budgétaires qui se multiplient, notamment en Flandre. Les sommes enlevées ne pèsent pas lourd pour le budget mais sont essentielles pour la survie de nos ensembles. On en arrive à ce paradoxe interpellant: si une multinationale installée en Belgique payait ses impôts comme tout le monde, on ne la solliciterait pas pour obtenir… un mécénat! Subventionner la culture, ce n’est pas gaver les artistes, mais faire vivre des musiciens, des salles de spectacle et tout ce qui se passe autour, générer des revenus dans une région… Faire tourner la société!