La recette pop de NZCA Lines

L’histoire de NZCA Lines pourrait se résumer en un paradoxe culinaire: comment faire changer l es saveurs de ses compositions tout en gardant la même recette? La réponse se trouve dans le terme «concept». Un premier album moderne et accrocheur en 2012, puis un concept-album futuriste aux riches influences en 2016, et enfin «Pure Luxury», conte néo-disco qui s’amuse des clichés .

Le dénominateur commun? Un sens aiguisé du groove et de la boule à facettes. Malgré ses airs minimalistes et fragiles, la pop de NZCA Lines est d’une efficacité redoutable, et ce nouvel album ne déroge pas à la règle («Prisonner of Love», «Real Good Time».) Mais jouer de la sorte comporte également son lot de risques, comme celui de faire du neuf avec du vieux.