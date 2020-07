La scène classique londonienne en danger

L’État britannique a annoncé le week-end dernier une aide globale de 1,5 milliard de livres (1,67 milliard d’euros) pour l’ensemble des arts et de la culture. Celle-ci bénéficiera également aux orchestres classiques, dont la fragilité du modèle économique a été mise en évidence par la crise du Covid-19. Le London Symphony Orchestra (LSO) et le London Philharmonic Orchestra (LPO), qui ont été créés respectivement en 1904 et en 1932, résident dans deux salles - le Barbican Hall et le Royal Festival Hall. Celles-ci sont quasiment pleines toute l’année, en temps normal. Aucun concert ne s’y est tenu depuis près de quatre mois, et une réouverture n’est pas prévue avant la rentrée. Les tournées annuelles ont également été annulées.