La soprano Véronique Gens revient à ses premières amours baroques

Retour gagnant à ses premières amours baroques pour Véronique Gens , qui retrouve Lully et Charpentier en compagnie de l’excellent ensemble Les Surprises , de Louis-Noël Bestion de Camboulas. Ajoutez-y un troisième acteur à part entière, Les Chantres de Versailles , et oubliez vos réserves légitimes pour ces opéras imaginaires ficelés en version 60 minutes.

Pas besoin de cet artifice pour goûter l’enthousiasmante complicité de ces trois protagonistes, ni l’habile enchaînement de ces interludes instrumentaux, chœurs et grands airs d'Atys, Persée, Alceste ou Proserpine. Taillé sur mesure pour la soprano française, le programme souligne ses inépuisables qualités de chanteuse lyrique ( sa trilogie «Tragédiennes» avec Christophe Rousset n’a pas une ride). Mais c’est plus encore au niveau de la voix, celle de la maturité désormais, que ce come-back baroque de la soprano séduit sans réserve.

La classe!

Les aigus se sont faits plus ronds, les graves plus profonds, le timbre plus chaud. Célébrées avec un tel tempérament et une telle classe, qu’elles sont soudain charnelles et passionnantes, ces héroïnes du passé. À quand un deuxième volume?