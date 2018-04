La "vengeance froide et salée" de Damso

Blessé par la polémique autour de l'hymne des Diables Rouges, le rappeur bruxellois Damso répond dans son nouveau titre "Ipséité", tiré de son troisième album "Lithopédion" qui sortira le 15 juin prochain.

"J'ai vécu drames et difficultés, "misogyne" qu'elles disent

J'parle des femmes sous Melodyne (un software qui travaille le son), hymne national: impossible

Ban-ban-bang dans le viseur, tant de haine pour si peu d'eu'

Choix de thèmes mais j'rappe ce qui traîne dans ma cervelle, je me livre"



C'est avec ces mots, issus de son nouveau titre "Ipséité", que la superstar belge Damso a choisi de répondre à la polémique née autour de l'hymne des Diables Rouges pour la Coupe du Monde cet été. Un hymne que le rappeur bruxellois devait composer et chanter, en concertation avec l'Union belge de football. Mais suite à la levée de boucliers d'associations féministes et des sponsors de l'équipe nationale comme Proximus ou AB Inbev, il a été décidé d'écarter Damso et d'envoyer nos joueurs sans hymne en Russie.

Un choix que le rappeur avait tenu à relativiser, mais qui l'a tout de même profondément marqué. En témoigne son "droit de réponse" dans cette nouvelle chanson "Ipséité", tirée de son troisième album "Lithopédion" qui sortira le 15 juin prochain, soit 3 jours avant le premier match des Diables contre le Panama.

Damso - Ipséité

"Ipséité", qui est également le titre de son deuxième album sorti il y a tout juste un an, lui permet également d'attaquer ses détracteurs qui l'ont jugé "misogyne", sans comprendre qu'à travers ses textes profonds et puissants, Damso fait parler un personnage et non lui-même. Ce qui rend la polémique autour de sa nomination totalement stérile.

"Ces fils de putains ne s'en tireront pas comme ça

Numéro 1, je le redeviens, j'fais du biff

Ma vengeance froide et salée, dans leurs culs, j'me laisse aller

J'ai rien dit, j'suis resté zen, mon papa m'partage sa peine"



Dans ce titre, on comprend que la star belge a été blessée par la terrible campagne médiatique, et via les réseaux sociaux, qui a visé à l'éliminer. Le chanteur avoue aussi chercher à tourner la page de la polémique.

"Lâché sans hésiter, lynché dans les JTs

Mais pour l'amour de la SACEM, je fais preuve d'ipséité

Y'a plus d'étoiles ce soir dans le ciel, le bruit des balles qui s'parlent entre elles

Y'a mort d'homme car j'ai plus d'cœur, les fleurs fanent, y'a plus chrysanthèmes"



Un peu moins de deux ans après son premier album "Batterie faible" et tout juste un an après le deuxième "Ipséité", Damso fait donc son grand retour avec "Lipothédion" (mot qui signifie fœtus issu d’une grossesse extra-utérine qui n’est pas arrivé à terme).

Après avoir écouté "Ipséité", les fans seront certainement impatients de découvrir les autres titres de l'album, tant il semble à travers ce morceau que le style du rappeur a évolué. Les punchlines sont moins nombreuses et les phrases plus profondes encore. Reste à voir s'il s'agit d'une chanson "à part" ou si l'ensemble de l'album sera de la même veine. Réponse dans un mois et demi.