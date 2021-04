Lana Del Rey poursuit sa quête de l'Amérique profonde

Avec «Let Me Love You Like A Woman», elle signe une sublime mais classique ballade folk. On trouve une inspiration country dans «Not All Who Wander Are Lost», l’une des plages les plus craquantes de cet opus. Poursuivant sa quête de l’Amérique et de ses roots culturelles, Lana Del Rey égrène les noms d’endroits connus ou moins connus comme Hollywood Boulevard à L.A. ou le Parc Yosemite.