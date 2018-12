Laulan, Gurning et Leterme pour Viva for Life

Tous se réunir contre la misère des enfants, c'est l'objectif de Viva for Life et de ce concert, dimanche 16/12, organisé par Musiq'3 et Flagey. Rivalisez de générosité avec les artistes!

>Dimanche 16/12, à 16h, à Flagey (Bruxelles)

"Si on peut se mettre au service de son prochain, on atteint ce pourquoi l’art est vraiment fait!" Ainsi s’exprime la jeune contralto Sarah Laulan avec le tempérament de feu et la voix de bronze qu’on lui connaît. Elle sera la tête d’affiche, dimanche, de "Foxtrot, an american concert" que Musiq’3 organise avec Flagey pour soutenir Viva for Life et lutter contre la pauvreté des enfants.

Ce n’est pas seulement une occasion de se produire pour l’artiste qui se rend régulièrement dans les hôpitaux et les maisons de retraite. "Avec le metteur en scène Édouard Signolet, on fait beaucoup de petites formes d’opéra qu’on a notamment montrées dans des écoles au Liban…" Un pan de la générosité de cette chanteuse inclassable, aussi à l’aise dans l’opéra (elle chante en ce moment un "Orphée aux enfers" en Avignon), dans la création contemporaine (elle va enregistrer "La Poucette" de Matteo Franceschini), que dans la chanson (qu’elle compose), le cross-over ou le jazz. Dans "Sisters in crime", toujours à l’affiche, Sarah Laulan et la soprano Julie Mossay, également passée par la Chapelle musicale, incarnent deux sœurs prêtes à tout pour conquérir le Nouveau monde…

"Sisters in crime", American classics!

C’est dans ce registre qu’on l’entendra dimanche pour sa première collaboration avec le tout aussi éclectique Patrick Leterme, à la tête du Candide Symphonic Orchestra, alternant des standards de Cole Porter, George Gershwin, Kurt Weill et les "Dances from powder her face" du génial compositeur contemporain Thomas Adès, le tout rythmé par deux danseurs de foxtrot en mode années 1930. "Une présentation hyper dynamique, annonce-t-elle. Cela va faire un feu d’artifices! Puis, le pianiste Alexander Gurning donnera la ‘Rhapsody in Blue’, le tube des tubes, en attendant une petite surprise pour la fin."

Action!

Dès lundi 17 décembre, Musiq’3 en tirera une série d’émissions spéciales et, le 23 décembre, ses auditeurs pourront choisir leurs morceaux favoris en échange de dons.

Just for fun: la première de la "Rhapsody in Blue"... en 1945

