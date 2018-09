Le Saint Jazz Festival de retour au Botanique

Au menu de cette édition, outre un audacieux "Jazz for kids" de Manu Hermia et de nouvelles pépites comme Yotam Silberstein et Ozma, on retrouve aussi des valeurs sûres telles que Sal La Rocca ou Reggie Washington. Se tournant également vers d’autres styles comme la soul, l’afro-funk et la bossa, le festival se partagera entre "une soirée plus calme et jazzy à la Jazz Station et une plus explosive et groovy au Botanique."