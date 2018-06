Le carré poétique d'Arthur H

Adepte de l’inversion mélancolique qui transforme le spleen en joie, le fils de Jacques Higelin fera l’ouverture du Festival au Carré, à Mons, ce vendredi 29 juin.

À l’heure où plus personne ne fait d’albums doubles, Arthur H a livré, début d’année, "Amour Chien Fou", son dixième opus. "Si j’ai sorti un album double, c’est, d’une part, par esprit de bravade et, d’autre part, pour le plaisir de raconter de longues histoires. Et donc, de ne pas en être empêché par un format. J’ai choisi de faire simultanément un disque doux et caressant et un autre plus joyeux et dansant."

Ses nouvelles chansons sont le fruit d’un tour du monde entrepris sur de longs mois. "Dans ce voyage, le Mexique correspond au disque joyeux et explosif, tandis que Bali correspond au disque plus mystérieux. Et je me suis rendu au Canada pour le mixage." Voyageur dans l’âme – pour ne pas dire de ce Parisien qu’il est nomade –, Arthur H considère la musique comme un voyage en soi.

Arthur H - La Boxeuse Amoureuse

Lhasa et la danseuse-étoile

"Amour Chien Fou" révèle les histoires personnelles de l’artiste mais également des créations de pure pièce comme celle du personnage inventé qu’est Lily Dale. "Elle apparaît dans une chanson de musique traditionnelle américaine. J’avais déjà adapté un poème d’un auteur français qui se demandait qui était cette femme. Dans la chanson, j’essaie de comprendre ce qui est arrivé à ce personnage imaginaire." On est surpris autant qu’ému par son hommage à Lhasa – la merveilleuse interprète de "La Llorona" décédée en 2010 à l’âge de trente-sept ans – que l’on retrouve ici. "C’était un peu ma sœur d’âme et j’ai fait une chanson sur les moments qu’on a partagés à Montréal", dit-il. On se souviendra que Lhasa avait collaboré avec Arthur H sur l’album "Pour Madame X", sorti en 2000.

"J’ai appris l’amour de la liberté. Et l’improvisation. Chaque concert est un moment unique et poétique où il doit se passer quelque chose de fou."

Sur le clip de "La Boxeuse amoureuse", le chanteur a eu la chance de pouvoir compter sur la participation de l’étoile de la danse Marie-Agnès Gillot. Était-ce facile de la convaincre? "Je crois que c’est quelqu’un qui fonctionne beaucoup par intuition. Je l’ai carrément contactée sur internet et elle a eu un coup de cœur pour le projet. Elle était parfaite pour incarner la Boxeuse amoureuse car elle a quelque chose d’aussi tragique que léger. C’est une femme incroyablement expressive."

Rituel pour Higelin

Vue en plein écran Arthur H - "Amour Chien Fou" ©Yann Orhan

Arthur H aime utiliser l’expression d’inversion mélancolique. "C’est lorsque la mélancolie se transforme en joie et amène une forme d’apaisement." Sur "Amour Chien Fou", il a posé un morceau très particulier intitulé "Le Passage". Il correspond à la maladie de son père, Jacques Higelin, décédé en avril dernier. "Je n’ai pas conçu cette chanson comme une chanson en tant que telle mais comme un rituel. Cela parle de départ, de voyage vers un autre monde." Qu’est-ce que son illustre paternel lui a appris du métier? "L’amour de la liberté. Et l’improvisation. Chaque concert est un moment unique et poétique où il doit se passer quelque chose de fou."

Arthur H, "Amour Chien Fou", 2 CD PIAS.