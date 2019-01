Le compositeur Michel Legrand est décédé

"Je suis un vieux titi parisien. Un vieux con de Parisien… Quand on est jeune, on n’est rien, on n’existe pas. Et dès qu’on a 65 ans, on est un vieux con de toute façon: on n’arrête jamais d’être idiot...", nous confiait en 2016 Michel Legrand, alors de passage en Belgique. Il aura vécu jusqu'à 86 ans.