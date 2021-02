Le directeur général de l'opéra royal de Wallonie, Stefano Mazzonis di Pralafera, est décédé

"Sous la houlette de Stefano Mazzonis, l'Opéra Royal de Wallonie-Liège a connu un développement sans précédent sur le triple plan de la qualité artistique, de sa renommée internationale et de l'adhésion du public. Afin de faire face à cette disparition soudaine, je réunirai au plus vite les instances de l'ORW et le personnel", a souligné l'édile, ajoutant que "le monde artistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles perd un de ses plus brillants serviteurs, Liège pleure un de ses grands formats".