Le duo électro Daft Punk se sépare

Le duo de l’électro française Daft Punk, créé en 1993, a mis fin à sa collaboration , a confirmé lundi leur attachée de presse à l’AFP, après la publication d’une vidéo sur YouTube. Intitulée «Epilogue», la vidéo de huit minutes reprend des scènes extraites de leur film Electrorama paru en 2006 et met en scène le duo Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem Christo, sous l’apparence de deux robots , dans le désert. La tension culmine jusqu’à l’explosion d’un des deux robots, avant que s’affiche à l’écran un «1993-2021».

Formés à Paris en 1993 par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, les Daft Punk se sont vite imposés comme les pionniers de la French Touch avec la parution de leur premier album «Homework» en 1997. Le disque comporte notamment leur premier tube «Around the world», qui leur permet d’acquérir une notoriété internationale. Quatre ans plus tard, leur deuxième album «Discovery» recycle les années 80, la pop et la disco. Porté par les inépuisables «One More Time» ou «Harder, Better, Faster, Stronger», l’album est un succès.