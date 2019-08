Le duo qui jazze au fond des bois

Les festivals jettent leurs derniers feux. Ces 6, 7 et 8 septembre, Deep In The Woods propose sous les frondaisons une affiche très belge, avec, notamment, les duos Juicy et Glass Museum.

Sur le circuit des festivals à taille humaine, Deep In The Woods allie musique qui défriche à de multiples activités comme le ciné en plein air, l’accrobranche, le yoga, les bains nordiques et le sauna… La musique? L’électro-soul de la Gantoise Charlotte Adigéry, petite protégée des frangins Soulwax/Dewaele. Le field recording revu et corrigé par le voyageur Susobrino. Celle des boîtes à rythmes des dingos de Borokov Borokov. La pop langoureuse des Germans. Ou encore le jouissif mélange de rap, de soul funky et de jazz concocté par Juicy, les deux remuantes qui n’ont par leur langue en poche. On n’est pas prêts d’oublier leur "klootzak!" à l’attention de Theo Francken lors d’un récent concert à Louvain, pas tombé dans l’oreille d’un sourd… Mais elles assument, Sasha Vovk et Julie Rens! Sur leurs deux ep’s sortis jusqu’ici, les thèmes qu’elles ont voulu aborder (le féminisme, par exemple) sont venus naturellement. "Il n’y a pas de censure sur ce que nous faisons, explique la seconde, vraiment pas. Après, il y a beaucoup de choses dont on voudrait parler, mais on a le temps, hein!"

Juicy (private session) @ Eurosonic Festival 2019 - ARTE Concert





À Deep In The Woods, avec Glass Museum, on entendra un représentant de cette scène jazz belge en pleine effervescence. Le duo est atypique: Antoine Flipo joue des claviers et Martin Grégoire de la batterie. Voilà un peu plus d’un an que leur premier album – justement intitulé "Deux" – a vu le jour et leur a permis de trouver une reconnaissance, y compris hors de nos frontières. S’ils se sont déjà baladés un peu partout en Europe ces derniers mois, leur agenda renseigne encore quelques dates en Belgique, Islande, Grèce ainsi qu’une tournée en Allemagne. Pour eux, il y a également de la prochaine sortie dans l’air… "Nous sommes actuellement en train de finaliser notre second album qui sortira en 2020, raconte le batteur. Les sonorités seront différentes de celles du premier, plus électroniques, plus diversifiées, mais tout en gardant nos influences jazz de base."

"On a l’impression que le jazz revient à la mode, et il se mélange assez bien à d’autres genres." Martin Grégoire Batteur de Glass Museum

Le jazz… qui a décidément le vent en poupe, ces temps-ci! Cet été, on a même vu jouer des groupes du genre dans des festivals plus généralistes, lesquels ne les auraient peut-être pas programmés il y a quelques années de ça. Se passerait-il quelque chose? "Oui, on a l’impression que le jazz revient à la mode dans les festivals plus généralistes, commente Martin. Et que le style se mélange assez bien à d’autres genres comme le rap, l’électro, le rock… Toute une génération de jeunes artistes en Europe, baignés dans des styles musicaux très variés, se réapproprie le jazz. Chacun un peu à sa manière, créant des styles très personnels. Je pense notamment aux artistes des labels Brownswood et Gondwana Records en Angleterre, Sdban Records en Belgique… La compilation ‘Jazz Cats’ de Lefto permet d’avoir un chouette aperçu de ce qui se fait de nouveau en jazz ‘moderne’ belge." Ce disque-là est justement sorti sur Sdban, et Glass Museum y figure avec un titre, "Tribal Coffee".

Glass Museum - Tribal Coffee

Balades bucoliques

Pour Antoine et Martin, samedi, Deep In The Woods sera une première. En tant que groupe mais aussi que spectateurs. "La semaine dernière, on a joué à Ferrières en pleine nature dans le cadre des Balades Bucoliques. Le public était amené à visiter la région à l’occasion d’une balade, et à écouter un groupe à chaque étape de la marche. Le cadre vert, au milieu des prairies, était magnifique! Dans le même style, on a un immense souvenir du Fusion Festival en plein bois en Allemagne."

Un festival à vivre sous les frondaisons ou au bord d’un étang dégage évidemment tout de suite une autre atmosphère. À laquelle les artistes eux-mêmes ne sont pas insensibles. "En fonction du contexte, de l’ambiance d’une salle, d’un festival, du public, et surtout de l’heure à laquelle on joue, c’est sûr que le concert et l’énergie sur scène seront différents. Dans un contexte plus jazz, plus calme, on aura tendance à jouer sur les nuances, à profiter du silence de la salle pour jouer la subtilité, faire plus de solos, tirer certains passages en longueur… Tandis que dans des festivals plus rock ou électro, on jouera parfois la carte de l’énergie en se donnant à 100% niveau puissance de jeu." Oui, mais entre les chênes, alors? Wait and see…

Du 6 au 8/9, à Heer-sur-Meuse (Hastière): www.deepinthewoods.be