Le festival Rock Werchter 2021 est annulé

Selon les responsables, qui souhaitent prioriser la santé et la sécurité de tous les participants , il est en effet impossible de préparer normalement le festival et de garantir que l'évènement pourra avoir lieu dans son format habituel.

Une lumière au bout du tunnel?

Un appel a également été lancé aux différents gouvernements, rappelant que le secteur est à l'arrêt depuis plus d'un an. "S’il y a de la lumière au bout du tunnel, des jours sombres attendent encore le secteur, et ce même si les activités peuvent reprendre bientôt, prudemment. Le secteur de la musique live, il y a peu encore si florissant, est pratiquement exsangue et a besoin de votre soutien".