Le festival de metal Graspop est annulé

Le festival de metal Graspop n'aura finalement pas lieu cette année, a annoncé l'organisation ce vendredi. Les autres festivals attendent toujours des annonces gouvernementales pour se positionner.

Grosse déception pour tous les fans de metal. La 25e édition du festival Graspop n'aura pas non plus lieu cette année, à l'instar de 2020. Celle-ci est reportée en 2022.

"Nous n'aurions rien souhaité plus fort que d'accueillir les fans de metal du monde entier à Dessel en juin, mais cela ne sera malheureusement pas possible. La sécurité des visiteurs, de l'équipe et des artistes est toujours notre plus grande préoccupation", indique l'organisation du festival ce vendredi.

"Nous sommes impatients de ramener le festival meilleur que jamais en 2022. Nous ferons tout notre possible pour transférer le plus grand nombre possible de groupes de la programmation de 2021 à l'édition 2022. La liste complète sera annoncée ultérieurement", ajoute l'organisation sur son site. Les tickets de 2021 (eux-mêmes reportés depuis 2020) resteront valables pour 2022.

"En cas de limitation à 5.000 festivaliers, nous ne pourrons pas proposer les mêmes artistes, ce n'est économiquement pas possible." Denis Gerardy Directeur du festival Les Solidarités

Quid des autres festivals?

Du côté francophone, le Brussels Summer Festival (BSF) et Les Ardentes attendent des décisions gouvernementales avant de se prononcer sur un report ou une annulation de leur édition 2021. Même son de cloche pour Les Solidarités dont le directeur, Denis Gerardy, s'attend à ce que la Belgique s'aligne probablement sur les décisions prises en France, c'est-à-dire une limitation à 5.000 participants en configuration assise. Il prévient: "En cas de limitation à 5.000 festivaliers, nous ne pourrons pas proposer les mêmes artistes, ce n'est économiquement pas possible." Et d'ajouter: "On a vraiment besoin d'aides publiques" pour faire face aux restrictions sanitaires.

Denis Gerardy rappelle que l'ADN d'un festival de metal tel que Graspop ne permet pas d'imposer au public de rester assis. "Entre Marylin Manson et Francis Cabrel, il y a une grande différence", plaisante-t-il.