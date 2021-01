Le hautbois raffiné des compositeurs baroques

Lambert Colson dédie ce disque, "Cavalieri Imperiali", aux cornettistes virtuoses Luigi Zenobi (1547-1602) et Giovanni Sansoni (1593-1648) et "Cavalieri Imperiali" au service des Habsbourg. Raffiné!

Parmi la jeune génération, Lambert Colson est l’un des plus brillants propagandistes de cet instrument très exigeant. Il le prouve une fois encore avec ce disque dédié aux cornettistes virtuoses Luigi Zenobi (1547-1602) et Giovanni Sansoni (1593-1648), «Cavalieri Imperiali» au service des Habsbourg. Joli prétexte – et livret fouillé – pour dérouler quelques-unes des plus belles pages offertes au cornet par Lassus, Luzzaschi, Neri, Ruffo ou Schmelzer entre la fin du XVIe et la première moitié du XVIIe siècle.