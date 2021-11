Le label Musique en Wallonie fête ses 50 ans avec 5 nouvelles sorties

Né en 1971 sous l’impulsion d’un notaire liégeois mélomane Albert Jeghers, le label "Musique en Wallonie" propose un fonds d’exception, qui s’enrichit chaque année. Comme le résume Jean-Pierre Smyers, président , "dès le départ, l’idée était de valoriser le patrimoine musical de la communauté française. Nous avons enregistré des anonymes du Moyen Âge aussi bien que des inédits ou des redécouvertes de Lassus, Binchois, Lekeu, Franck, Gossec, Grétry, Ysaÿe… La liste est longue, autant que les styles et les époques, de la Messe de Tournai à André Souris".

Comment se construit le catalogue?

La sélection est faite par un panel de musicologues et de chercheurs universitaires, qui forment l’essentiel de notre conseil d’administration. Lorsqu’un compositeur est retenu, nous cherchons ensuite les interprètes les plus adéquats. De grands noms apparaissent ainsi sur nos productions.

Chaque disque semble particulièrement ciselé…

Notre démarche se veut extrêmement qualitative. Chaque projet est supervisé par le musicologue qui en a été à l’origine et qui signe le livret, traduit en quatre langues et qui est le fruit original de ses recherches. Nous faisons le même effort en matière d’iconographie.

Ce qui frappe aussi, c’est la pérennité de votre répertoire…

En effet. On ne trouvera pas chez nous la millième version d’une symphonie de Beethoven. On n’est pas dans le marketing, avec des CD qui disparaissent au bout de trois mois. Nombre de nos enregistrements sont intemporels, tant en raison de leur rareté que de leur intérêt. J’ajouterai que si nos CD physiques sont distribués dans une vingtaine de pays, l’explosion du streaming via les plateformes a sérieusement dopé la notoriété de notre label!