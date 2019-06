Le parcours musical de l'aventurier

Les immanquables

The Cure & New Order

Rock Werchter sera le lieu du revival de la New Wave cet été du 27 au 30 juin.

C’est la sensation de l’été pour les nostalgiques des années 80, The Cure viendra fêter ses 40 ans d’existence sur la grande scène du festival le vendredi 28 juin lors d’un concert qu’il ne faudra pas manquer. Il se murmure même qu’un nouvel album devrait sortir prochainement… Dans un registre plus électronique mais tout aussi eighties, les légendaires New Order seront présents sur la scène The Barn le dimanche 30, quatre ans après leur dernier album "Music Complete". L’occasion de revivre les hymnes de l’époque en live comme "Blue Monday" ou "Bizarre Love Triangle". C.BQ

Eolienne Fat White Family

Le 14/7 à Dour.

Ce qu’il y a de bien avec ces Londoniens là, c’est que leurs concerts finissent toujours par sortir des clous. "Dingo", "barrée", "décadente", "vicelarde": la Fat White Family n’aime que torturer les codes du rock et de la pop. La preuve avec "Serfs up", son dernier album en date, génial fourre-tout! Profitons-en pour souligner combien, à Dour, la programmation du Labo est encore une fois aventureuse. On y entendra en effet aussi It It Anita et La Jungle (top rock made in chez nous), les électrorappeurs namurois de Glauque, les matheux franco-belges de Namdose, la new wave rétrofuturiste de Whispering Sons, Viagra Boys, Deena Abdelwahed... S.D

Chris(tine) and the Queens au BSF

Le Brussels Summer Festival prendra ses quartiers devant et autour du Palais royal du 14 au 18 août.

L’an passé, Orelsan et Jared Leto ramenaient le maximum de monde sur la place des Palais. Pour cette nouvelle édition, on mise sur Chris aka Christine and the Queens (le 14/8) et sur Booba (le 15/8). Le show époustouflant de la première – dans la grande tradition de Michael Jackson pour les chorés et du G-Funk pour la musique – et la personnalité du boss du rap français du second feront le job. À noter aussi la présence de Giorgio Moroder pour les nostalgiques des années disco (le 16/8) et la découverte belge entre rap, soul et funk de Marta Da’ro (le 15/8). S.D

