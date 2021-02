Le retour du No future? Not so fast, baby!

Société en crise, sorties mainstream et sans relief: les temps sont propices au retour du variant punk du rock. Ou post punk, comme l’on dit aujourd’hui en écoutant le nouvel album de Shame et quelques autres sorties récentes. Petite revue des troupes... et des états d’esprit.

Il y a quatre ans de cela, alors que le Royaume-Uni s’engageait sur la pente savonneuse du Brexit, on voyait se former une nouvelle vague rock qui n’était pas sans partager quelques-unes des caractéristiques de celle du punk survenu à la fin des années 70, alors que le pays était en proie au chômage et aux tensions sociales. L’heure se voulait alors au «no future».

Aujourd’hui, avec les Shame, Sleaford Mods, les slogans scandés des Bristoliens d’Idles et même Fontaines DC en Irlande, la génération des entertaineurs qui contestent pose plutôt la question de savoir de «quel futur» il retourne. Au travers de textes où sont aussi bien évoqués l’immigration et l’homophobie que la masculinité toxique, l’individualisme et la crise du logement. Les uns et les autres nous sont revenus ces dernières semaines, pas sur scène, forcément, mais avec des disques qui, même s’ils ne sont pas nés directement de la crise sanitaire que nous connaissons, lui doivent, à elle et à ses conséquences, une résonance supplémentaire.

Lire plus | Les musiciens britanniques pris au piège du Brexit

shame - Water in the Well (Official Video)

Sous l’image d’enfants de la «working class», ils ont des références qui ne trompent pas. Disons The Fall, Wire, Television, The Clash, Joy Division, des groupes actifs eux aussi à une époque très peu rose. Et sous leur plume: des textes, comme ceux des Londoniennes de Goat Girl très orientées «social», à même de remuer les neurones de l’auditeur. «Je connais pas mal de gens qui ont écrit ou qui sont en train d’écrire, motivés par tout ça», assure Charlie Steen, le chanteur de Shame dont on salue la sortie de «Drunk Tank Pink», recommandable deuxième album. «Déjà parce que c’est quelque chose qui n’est justement pas interdit pendant cette période...»

«Nos vies sont sacrifiables sous la plupart des gouvernements, secondaires dans un système réglé par l’argent.» Jason Williamson Chanteur des Sleaford Mods

Jason Williamson, moitié du duo Sleaford Mods dont il est la voix, trouve génial (sic) d’être qualifié de punk. Lui a grandi dans une morne cité de Nottingham, ce qu’il raconte dans «Mork ’n’ Mindy», et nous explique avoir commencé à réfléchir avec des albums comme «Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols» et «The Great Rock’n’Roll Swindle» des Sex Pistols, «All Mod Cons» (The Jam), «In Heaven» (The Meteors) ou encore «Yo! Bum Rush The Show» (Public Enemy).

Sleaford Mods - Mork n Mindy Ft. Billy Nomates

Pour l’intéressé, l’artiste n’est pas forcément obligé de parler de sujets sérieux: «Je me laisse porter par mon imagination. Je ne suis même pas sûr que nous soyons obligés de faire quoi que ce soit. C’est juste une question de ce qui nous intéresse, nous. Si ça nous intéresse, on écrit à ce sujet, si pas, on ne va pas s’embêter...» Et de fait: «Mork ’n’ Mindy» est extrait du tout récent «Spare Ribs», un disque sur lequel Sleaford Mods s’en prend notamment au gouvernement tory, et dont le titre lui-même est une allusion à la crise sanitaire. Qui révèle plus que jamais combien nous ne sommes que des pièces de rechange dans la grande machinerie capitaliste.

«Nos vies sont sacrifiables sous la plupart des gouvernements, secondaires dans un système réglé par l’argent.» Le propos a trouvé de l’écho: avec «Spare Ribs», enregistré pendant le lockdown et sorti à la mi-janvier, nos deux Robin des Bois pourfendeurs de tous les shérifs du monde entrent à la quatrième place des meilleures ventes d’albums en Angleterre, tandis que Shame figure dans le Top 10.

«Je connais pas mal de gens qui ont écrit ou qui sont en train d’écrire, motivés par toute cette crise.» Charlie Steen Chanteur de Shame

Les groupes britanniques ont un temps cru que les autorités allaient soutenir le secteur de la musique, tellement emblématique. Las, et ils déchantent, notamment depuis l’épisode des visas (L’Echo du 20 janvier). C’est d’autant plus dommageable que la pandémie est venue couper net l’essor de certains parmi les plus jeunes et les plus prometteurs. «C’est dur pour le moment», commente Charlie Steen. «Une des raisons pour lesquelles nous allons faire ce ‘socially distanced tour’ en février, c’est pour soutenir les salles indépendantes du Royaume-Uni. Les gens ne reçoivent pas les montants nécessaires, et si ces salles dont on ne réalise pas assez l’intérêt disparaissent, c’est la scène qui va perdre beaucoup!»

D’aucuns considèrent que les genres musicaux reviennent cycliquement au goût du jour. Quand c’est dans l’actu qu’ils se réaffirment, c’est probablement parce que le terreau est toujours là, toujours le même.