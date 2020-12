Le spleen magnifique d'All Them Witches

«Nothing as The Ideal», All Them Witches.

Dans "Nothing as The Ideal", son sixième album, All Them Witches réaffirme d'emblée ses influences: Black Sabbath, Led Zeppelin et Alice in Chains.

Quatuor formé à Nashville en 2010 et depuis réduit à trois, All Them Witches réaffirme, dès l'entame de son sixième album, ses influences: «Saturne & Ironjaw» débute dans l'atmosphère marécageuse à la Black Sabbath (leur morceau éponyme) pour virer ensuite vers un côté Led Zeppelin aqueux, genre «No Quarter», avant que la voix et les guitares en roulis évoquent un Alice in Chains, première période, la meilleure, celle d'un grunge quasi gothique.

Rock «Nothing as The Ideal»

All Them Witches New West Records Note de L'Echo: 4/5

L'excellent morceau «41» est révélateur de ce magnifique spleen bruyant, renforcé par la voix empreinte d'une amertume mélancolique de Michael Parks Jr. Mais All Them Witches va bien au-delà du miroir d'Alice: il «enchaîne» notamment des plages acoustiques et instrumentales envoûtantes («Everest») ou frappées au coin d'une tradition médiévale («The Children of Coyote Woman»).

Dans un style qui combine à la fois stoner, acid-rock, moments atmosphériques alternant avec guitares en cotte de mailles bien pesantes («Lights out»), la musique des Witches se révèle en effet ensorcelante, résumée par la dernière et longe huitième plage terminale de huit minutes. Débuté dans un quasi-murmure, «Rats In Runs» multiplie les incantations discrètement psalmodiées et finit par s'envoler crescendo, le guitariste Ben McLeod enfourchant résolument son balai...