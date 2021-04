Les 7 toccatas de Laurent Cabasso

Œuvres de jeunesse, la plupart méconnues, ces toccatas révèle un Bach plein de verve et un pianiste qui chante à merveille. Une découverte!

Des sept toccatas composées par Jean-Sébastien Bach, on ne connaît finalement que celle en ré mineur, grandiose à l’orgue , mais quasiment rien des autres que le génie baroque compose dans sa prime vingtaine, à l’époque où il s’essaie à toutes les formes alors qu’il a déjà une parfaite maîtrise instrumentale. La toccata n’est d’ailleurs pas une forme à proprement parler mais le plus libre des genres que chaque compositeur peut habiller à sa guise.

Quelle merveille d’entendre le jeune Bach, tout à sa fougue, se prendre au jeu du prélude et fugue, de la fantaisie improvisée ou des grandes fresques à épisodes, rendues dans toute leur verve par Laurent Cabasso. Ce pianiste français, né en 1961, connaît sa rhétorique, tantôt exaltée, tantôt méditative; toujours libre. Il impose un équilibre souverain entre la puissance rythmique de Bach, héritée de la danse, et sa vocalité qui annonce passions et cantates.