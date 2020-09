Les Rolling Stones ouvrent leur premier magasin à Londres

À l'intérieur, le logo des Stones se décline sur les tee-shirts, vestes, médiators - pour ceux qui espèrent imiter le guitariste Keith Richards - et carnets , en passant par les parapluies et bouteilles d'eau .

L'emplacement essentiel

Pour lui, l'emplacement du magasin, en plein coeur de Carnaby Street, était essentiel. "David Bowie, les Who et bien sûr les Rolling Stones ont fréquenté ce quartier!", s'est-il enthousiasmé. "On a travaillé dans ce quartier, on a répété là, on avait l'habitude de manger là", a confirmé Mick Jagger, se rappelant l'époque où le groupe "se baladait dans Carnaby Street avant qu'elle ne devienne célèbre".