Les ballades (un peu) moins inspirées de Future Islands

Si "Glada" ou "Born in a War" font partie des meilleures chansons jamais composées par Future Islands, le reste de leur nouvel album, "As Long As You Are", relève davantage de l’anecdotique que de l’œuvre majeure.

Il faut dire que le charisme et la voix profonde et incarnée de Sam T. Hering permettent au groupe un engagement sans pareil dans le côté émotionnel de la musique. "As Long As You Are" ne déroge évidemment pas à la règle, et voit le groupe affiner encore plus sa patte, au risque de se perdre un peu sur le fond.