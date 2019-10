"Les citadelles vont devoir laisser la place à d'autres formes de travail" (Bernard Foccroulle)

Lors de l’arrivée de Daniel Weissmann il y a cinq ans à la direction générale de l’Orchestre philharmonique royal de Liège, ce dernier séduisait 30.000 spectateurs par an. Ils sont aujourd’hui 78.000, dont 37% de moins de 30 ans. Et une large frange de ce nouveau public l’est pour de bon: "Il applaudit entre les mouvements", sourit Weissmann, en évoquant cette pratique que s’interdisent les initiés. Samedis en famille, Music factory, concerts "augmentés", gratuité pour les moins de 25 ans: les initiatives foisonnent. Et la stratégie paie, inspirée par une vaste enquête menée pendant trois ans en France par l’association des orchestres. "Celle-ci a démontré, insiste Weissmann, que le fait ‘d’intoxiquer’ très tôt un jeune à la culture plutôt qu’à un univers consumériste est tout bénéfice. Il sera culturellement très actif jusque vers 17 ou 18 ans, puis y reviendra vers 45 ou 50 ans, quand il récupérera une vie plus personnelle."

Mais cette vaste enquête a aussi révélé deux faits significatifs. Primo, dans 30% des cas, il y a prescription inversée: les enfants qui, par l’école, ont eu accès à des activités culturelles,… entraînent leurs parents au concert ou au spectacle. Secundo, 75% du public se rend au concert davantage pour passer un bon moment que pour l’œuvre affichée.

Cap sur les réseaux sociaux

Selon Daniel Weissmann, il faut dès lors plus que jamais attirer le public par les réseaux sociaux: "Les gens ne pensent plus qu’avec leur smartphone? Plutôt que de s’en plaindre, offrons-leur du contenu culturel de qualité!" Le directeur revendique à ce propos une politique de marketing de communication tous publics, tout en tenant un discours économique en accord avec le but à atteindre. "Quand j’invite dans la grande salle vide, sans l’orchestre, les jeunes stewards de la ville de Liège, des 15-18 ans, ils sont sidérés par quoi? La qualité du silence… Quelles victoires que celles-là", conclut-il.