Les confessions d’Adele

Attendu comme l'album qui va enchanter cette fin d’année, "30", le quatrième opus d'Adele, est aussi beau que profondément intime.

Pour pouvoir écouter cet album, dont le label espère qu’il pulvérisera les records de ventes et de streaming, on a dû signer un accord d’embargo et déposer notre smartphone dans une enveloppe qui fut ensuite scellée. Ce qui n’est pas une procédure anormale pour ce type d’albums émanant d’une star planétaire. D’autant qu’Adele revient après cinq ans d’absence, dont une année de retard due à la pandémie.

"30" ne déroutera pas ceux qui ont adoré "25", "21" et "19", les précédents albums, même s’ils n’y trouveront pas d’équivalents à "Rolling In The Deep" ou "Hello". Cependant, cette fois, Adele a mis le niveau un cran plus haut parce que le propos est plus profond.

Adele - Easy On Me

L'image d'une femme brisée

Cet album-ci parle d’un divorce comme jamais. À l’écoute des douze chansons, plus un interlude jazzy accompagné par le piano du regretté jazzman Errol Garner, on a l’impression d’être avec Adele durant tous les moments où son couple s’est effondré et avec lui, l’estime qu’elle avait d’elle-même. Adulée par des centaines de millions de personnes à travers le monde, elle a été une femme brisée.

Dans le titre "My Little Love", qu’elle termine en larmes, Adele se confie sur ses crises d’angoisse et ses moments de paranoïa.

Elle a dû aussi affronter le regard d’inconnus qui commentaient son apparence physique, lorsqu’elle était trop grosse, puis, lorsqu’elle avait perdu du poids. Cette femme, qui est une artiste véritable, une chanteuse hors pair, est aussi l’auteure de ces textes qui, le plus souvent, sont poignants.

Une floppée de producteurs

Musicalement, "30" s’appuie sur une flopée de producteurs dont Greg Kurstin, avec lequel Adele avait déjà collaboré, Ludwig Goransson, Tobias Jesso, Max Martin et Shellback. Il démarre par "Strangers by Nature" et se termine par "Love Is Game", deux morceaux très inspirés par la musique des films hollywoodiens des années 50. Du sentiment, un grand orchestre et des violons, sans pour autant être kitsch.

Dans "My Little Love", la chanteuse fait apparaître son fils de neuf ans, Angelo à qui elle dit: "Je me sens perdue, il n’y a que toi qui puisse m’aider". Dans ce titre, qu’elle termine en larmes, Adele se confie sur ses crises d’angoisse et ses moments de paranoïa.

500 euros Adele donnera deux concerts à Hyde Park début juillet. Il faudra débourser près de 500 euros pour y assister.

"Cry Your Heart Out", un des rares moments plus catchy du disque, est marqué de R’N’B, de chœurs gospel et de reggae. Avec "Oh My God " Adele démontre toutes ses possibilités vocales en un morceau. Et avec "Can I Get It", elle avance sûrement un titre pop éminemment radiophonique.

"Je dois arrêter d’essayer d’être quelqu’un d’autre", avoue-t-elle, accompagnée par un orgue Hammond, dans "I Drink Wine". Une autre confession intime plus loin, sur fond de guitare acoustique, Adele parle explicitement de son ex, Simon Konecki, qui n’a pas su la garder.

Pas de tournée à l'horizon

La chanteuse a déjà annoncé qu’elle n’entamerait pas de tournée mondiale l’an prochain, à cause des risques dus à la pandémie. Cependant, elle donnera deux concerts à Hyde Park, à Londres, les 1er et 2 juillet 2022. Prix du ticket: près de 500 euros.