Les coups de coeur musicaux de la semaine

Au menu cette semaine: de la musique classique, rock, pop et indie.

Rachmaninov - "Piano concertos 2 et 4"

Classique | Trifonov/Nézet-Seguin/Philadelphia | 5/5

Vue en plein écran ©rv

Dialogues échevelés et murmures d’initiés, tensions bouleversantes et respirations ralenties à l’extrême… Le constat est sans appel: c’est une version majeure du 2e concerto de Rachmaninov que le jeune prodige russe Daniil Trifonov signe avec la complicité de Yannick Nézet-Seguin à la tête d’un Philadelphia aux timbres somptueux. Mais la vraie raison de craquer pour ce disque – s’il en fallait encore une – se trouve sur ses trois derniers plages, avec le "Concerto n°4", l’ultime et le moins populaire des quatre. Tout a été dit à son propos – longueur jugée excessive par Rachmaninov qui l’amputa, motifs trop complexes, absence de grand geste… Peut-être. Mais ceux qui se le sont mis dans l’oreille vont connaître un moment de pur bonheur en savourant plus que jamais ici la modernité jouissive du premier mouvement, les climax imparables du largo, la dimension libératoire du final… Ce n’est plus une vague, mais une déferlante, sur laquelle Trifonov et Nézet-Segin surfent sans jamais perdre l’équilibre. Du très grand art.

"Happy Xmas" - Eric Clapton

Rock | 1 CD Universal | 1/5

Vue en plein écran ©rv

À près de 75 ans, voilà que ce vieux barde d'Eric Clapton se met à jouer les vieilles barbes. L'âge aidant, il semble avoir la tête près du bonnet (rouge et blanc) et s'être fâché avec la muse pour ainsi reprendre quatorze mièvreries de Noël. Bon, d'accord, Clapton a conçu autrefois un amour immodéré du blanc, même de la blanche bien poudreuse à une certaine époque. Et bien sûr, il met une barbe blues postiche à cette (christ)masse de standards bêlants, notamment sur "White Christmas", "Silent night" ou "Jingle bells". Mais que vient faire Salif Keita sur ce dernier morceau: jouer les Pères Fouettard? Clapton n'est plus un grand bûcheur (de Noël), et se contente ici de réinterpréter, également à sa sauce, d'autres chansons de saison – il est vrai moins connues ici – comme "Away in a manger" ou "Lonesome Christmas", les redécorant au passage de petits solos lumineux, parfois clignotants. "God" aurait-il définitivement perdu la foi au point de se déguiser en Père Noël? Clapton a lâché les "rennes".

Eric Clapton - Home For The Holidays

"Lost" - Camélia Jordana

Pop | 1 CD Sony Music | 3/5

Vue en plein écran ©rv

Attirée par les caméras de cinéma, Camélia Jordana n'en délaisse pas pour autant la chanson. Sur ce nouveau projet, bâti avec la complicité de Laurent Bardainne, elle navigue entre plusieurs eaux. Celles de l'ambient, du trip-hop, de la pop et du jazz. Camélia signe aussi bien ses textes en français qu'en anglais ou en arabe. C'est sûr que débuter cet album par "Do Not Choose" est surprenant. La chanteuse s'interroge sur la crise des réfugiés, s'émeut d'une émeute raciale à Baltimore, dédie un morceau à Freddie Gray, victime afro-américaine de violences policières, affirme sa multiculturalité et son identité féminine. Cela ressemble à la chronique du monde – et pas que de la France – de ces deux dernières années. Un projet exigeant auquel il manque, sans doute, un ou deux titres forts pour le pousser dans les charts français où l'artiste avait coutume de se classer depuis "La Nouvelle Star". Mais ce qu'elle vise, aujourd'hui, c’est un autre public.

Camélia Jordana - Freddie Gray

"Longue Ride" - Muddy Monk

Indie | 1 CD Half Awake Records | 3/5

Vue en plein écran ©rv

Une voix puissante, des mélodies électroniques aux sonorités "eigthies" et de longues escapades en voiture, c’est la promesse de "Longue Ride", premier album du chanteur et producteur Muddy Monk. Découvert en 2016 avec le titre "Si l’on ride", l’artiste suisse joue désormais dans la même cours que Myth Syzer, Ichon ou encore Flavien Berger, dont il a récemment assuré la première partie lors de son concert au Botanique. Impressionnant d’authenticité, cet album affiche une sensibilité suave, grâce à la voix brute et vacillante du producteur et à des textes simples et touchants. Inspiré par les bagnoles, l’aventure et les histoires d’amour, tous les morceaux de "Longue Ride" ont un dénominateur commun: l’intensité. Plein d’ivresse ("En Léa") de rage ("Boy") et de sensualité ("Ocean"), tout chez Muddy Monk pousse à la folie à deux.