Les fans d'Arlo Parks se nomment Billie Eilish et Florence and The Machine

À vingt ans, Arlo Parks possède tous les atouts qu’on attend d’une future grande. Un nom d’héroïne de film anglais, une voix qui révèle une personnalité sensible, une habileté à créer des chansons qui vont trotter en tête dans la brume du matin… Et elle compte déjà des fans aussi célèbres que Billie Eilish et Florence and The Machine.