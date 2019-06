Les festivals classiques préférés du flâneur

Les immanquables

Dans les jardins de Christie, du 24 au 31 août

C’est dans le cadre exceptionnel de ses "Jardins", créé de toutes pièces par ses soins dans le petit village de Thiré, en Vendée, que William Christie organise chaque année l’une des rencontres musicales les plus émouvantes qui soient. On y croise davantage de jeunes talents que de vraies stars – hormis les maîtres des lieux, "Bill" et le ténor Paul Agnew – mais l’ambiance bucolique et les fins de journée aux chandelles en compagnie de Haendel en font une expérience unique. Pour fêter cette année les 40 ans des Arts florissants, "La Finta Giardiniera" (La Fausse Jardinière) de Mozart s’imposait. Une odyssée baroque célébrera les plans d’eau du jardin en compagnie de Charpentier, Lully, Purcell et Rameau, avant de prendre congé avec la superbe messe à 5 voix de William Byrd.

www.jardindewilliamchristie.fr

Nikolaï Lugansky à Musica Mundi

Pour sa 21e édition, le stage-festival Musica Mundi (Brabant wallon) s’offre quelques artistes de premier plan pour inspirer les quelque 70 jeunes talents venus du monde entier pour se former aux joies de la musique.

Épinglons son ambassadeur, le violoniste Maxim Vengerov (23/7), revenu à son plus haut niveau, et les pianistes Alexander Gavrylyuk (15/7) et Julien Libeer (22/7). Mais c’est bien sûr leur collègue Nikolaï Lugansky qu’on attend le 18 juillet. Alliant une somptueuse chorégraphie digitale à la puissance de son corps, il sculpte les phrasés et libère le son et les couleurs du piano dans un souffle épique. Classe!

www.musicamundi.org

Accents polonais aux Midis-Minimes

Le festival des Midis-Minimes, qui offre un rendez-vous classique, chaque midi de l’été, au Conservatoire de Bruxelles, n’a jamais été avare de découvertes.

C’est le cas cette année encore, notamment avec son concert de clôture, le 31 août, en hommage au compositeur polonais Stanisław Moniuszko (1819-1872) dont l’Unesco fête le bicentenaire de la naissance. Du "Janáček polonais", qui fut le premier directeur de l’opéra de Varsovie, on découvrira "Halka", l’un de ses 12 opéras, en version de concert dite "de Vilnius", mêlant romantisme national et inspiration folklorique. Par le chœur et orchestre sur instruments d’époque Capella Cracoviensis.

www.midis-minimes.be