Les festivals d'été s'assurent contre les imprévus

L’annulation d’ASAP Rocky à Dour illustre l’imprévisibilité avec laquelle doivent composer les festivals. Mais les organisateurs relativisent les annulations, situations peu courantes.

La saison des festivals d’été bat son plein. Rock Werchter, Les Ardentes, Couleur Café… Autant de dates immanquables pour les aficionados du genre. Encore faut-il que le line-up soit au rendez-vous, l’élément marketing numéro un et la condition sine qua non pour certains festivaliers. Cette préoccupation, pour tout organisateur, vient avec une bête noire: l’annulation en dernière minute. Un cas pas si exceptionnel. Le 8 juillet, le chanteur Sting a dû annuler sa venue au Ghent Jazz Festival pour maladie. Les ardentes 2019 ont dû remplacer les rappeurs Offset (Migos) et Lil Uzi Vert en dernière minute. Dernière annulation en date, ASAP Rocky annule l’entièreté de sa tournée européenne. Le rappeur américain est sous le coup d’une détention provisoire sur demande de la justice suédoise. Il est soupçonné d’agression suite à une altercation à Stockholm. Pas de chance pour ses fans, il ne sera pas présent au Dour Festival ni à Tomorrowland ces 14 et 21 juillet.

Toujours un plan B

"On ne vend pas sur un seul nom. L’affiche, c’est Dour." Alex stevens programmateur de dour festival

"Nous avons l’habitude de gérer ce genre de situation vu les 200-250 concerts organisés chaque année. Il y a toute une série d’aléas liés à l’organisation d’un festival, explique Alex Stevens, programmateur à Dour. Dans le cas d’ASAP Rocky, on a commencé à réfléchir à cette éventualité après l’annonce de son incarcération. On a contacté ScHoolboy Q, on savait qu’il était libre et lui-même était disposé à sauter en remplacement."

Jean-Yves Laffineur, programmateur d’Esperanzah! corrobore ces propos. "C’est une situation très compliquée, surtout en dernière minute. J’ai eu le cas avec le groupe IBEYI, on a décidé de faire monter un groupe deux fois sur deux scènes différentes." Sur le plan financier, sont-ils alors confrontés à des demandes de remboursement? "Non, car on ne vend pas sur un seul nom. 95% de nos tickets vendus sont pour les cinq jours. L’affiche, c’est Dour", souligne Alex Stevens. Pour Jean-Yves Laffineur, "les gens viennent pour l’atmosphère particulière d’Esperanzah! et une annulation n’entache en rien le plaisir de nos festivaliers."

Assurer ses arrières