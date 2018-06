Les festivals de l'aventurier

LES IMMANQUABLES

→ Slowdive en état de grâce

Difficile de ne relever qu'un seul nom dans l'excellente programmation de Dour... Mais à bien y regarder, Slowdive fait figure d'outsider immanquable de cette cuvée 2018, et pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que leurs prestations live relèvent de la magie. Entre apesanteur et transcendance, les vétérans du courant "shoegaze" parviennent à transporter leur auditoire très très loin... Ensuite, parce que leur dernier album "Slowdive" est majestueux, pourtant sorti... 22 ans après "Pygmalion" (1995). Dans le reste de la programmation on compte aussi The Chemical Brothers, Soulwax, Tyler The Creator, Mount Kimbie... bref, du vrai, du beau, du lourd. Chaussez vos bottes! C.BQ

→ ARCTIC MONKEYS TAILLE PATRON

08/7 à Rock Werchter

Le groupe de rock le plus populaire du moment, c’est bien eux. Depuis 2015 et la sortie de leur cinquième album "AM", les Arctic Monkeys ont quitté leurs habits d’adolescents bouillonnants pour revêtir le costume du patron. Ils viendront défendre sur la scène de Werchter leur dernier album "Tranquility Base Hotel & Casino", ode à la pop des sixties, inspiré par les livres de science-fiction et les films de Stanley Kubrick. Que les fans se rassurent, la bande d’Alex Turner a pour habitude de brosser toute leur discographie lors des concerts, de "Mardy Bum" à "R U Mine". C.BQ

→ KENDRICK LAMAR AU PUKKELPOP

Le 18/8, au Pukkelpop.

Premier rappeur de l'Histoire gratifié d'un Prix Pulitzer, Kendrick Lamar aka His Royal Hip-Hopness sera sur la scène principale du Pukkelpop le 18 août. Issu du berceau du gangsta rap dans une ville particulièrement violente du comté de Los Angeles, Kendrick avoue être le seul de sa bande d’amis dont le père est encore en vie. De Bono à Rihanna en passant par James Blake et le DJ Kid Capri, l’ouverture aux autres de Kendrick Lamar n’a, malgré tout, pas trop de limites et offre le grand show au hip-hop et à son public. À réécouter, son dernier album "Damn" (chez Universal Music).

MAIS AUSSI...

→ Mogwai, au Dour Festival le 13/07/18

→ Charlotte De Witte à Tomorrowland le 20/07/18

→ Arcade Fire au Pukkelpop Hasselt le 16/08/18