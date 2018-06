Les festivals du branché

LES IMMANQUABLES

→ BLANCHE AUX FRANCOS

22/7 aux Francofolies de Spa.

Pour certains, elle est la Lana del Rey belge. En tout cas, elle n'est plus seulement la voix de la cinqième saison de The Voice ni la candidate belge à l'Eurovision avec un seul hit, "City Lights". Blanche a sorti un nouveau single, "Wrong Turn" (chez PIAS) qui laisse présager d'un album plus qu'intéressant pour la fin de l'année. Après avoir présenté ses nouvelles chansons, co-écrites avec Pierre Dumoulin, leader du groupe Roscoe, au Botanique fin avril, Blanche dévoilera un peu plus son univers pop mélancolique le 22 juillet aux Francos de Spa.

→ BELGES EN AVIGNON

Du 6 au 26/7, Avignon.

Les Belges y ont tellement fait leur place qu’il devient difficile toutes et tous les citer. Dans le "On", on retrouve Anne-Cécile Vandalem avec "Arctique" ("Tristesse", le premier opus de sa série y avait cartonné en 2016), Ivo van Hove, Milo Rau, Jan Martens ou encore Alexander Vantournhout qui travaille à la croisée en danse et cirque. Six spectacles sont programmés au Doms. Et "Burning" et "Strach – A Fear Song" sont à ne pas manquer côté cirque.

→ ORGIE D’OPÉRAS À AIX-EN-PROVENCE

Du 4 au 24/7, Aix.

Édition anniversaire cette année pour le Festival d’Aix-en-Provence: 70 ans. Et plus que jamais tourné vers la jeune génération. Créations contemporaines et nouvelles productions donneront le rythme, autour de deux thèmes – la relation au passé, et le sentiment amoureux. "Orfeo et Majnun", "Didon et Enée", "Seven Stones" (création mondiale), "La flûte enchantée", "L’ange de feu" et "Ariane à Naxos" sont au programme côté opéras. Côté concerts, pointons Tabea Zimmermann (alto), Jorge Pardo Trio ou Voix de la Méditerranée (au profit de SOS Méditerranée France).

MAIS AUSSI...

→ Arthur H au Festival au carré (Mons) le 29/06 (chanson)

→ Itsik Elbaz ("Caligula", Albert Camus) à l'Abbaye de Villers-la-Ville le 17/07 (Théâtre)

→ Aïtal à Zomer van Antwerpen jusqu’au 18/8 (Cirque)