Les festivals du cool

Vous êtes plutôt du genre cool? Couleur Café, Esperanzah? Scrutez les places et les parcs publics cet été: il s’y passera pas mal de choses!

Le cool → Ce qu’il écoute Jorja Smith "Lost and found" 1CD Because | Note: 4/5 Révélation? Qualifiez comme vous voulez cette jeune Anglaise (de Walsall, au Nord de Birmingham), mais dans le genre soul, c’est elle qui compte, désormais! Elle a un grain de voix fait pour, et dans sa réserve élégante, certains voient déjà un peu de Sade ou… d’Amy Winehouse. Le 7/7 à Werchter et le 21/10 à l’AB. S.D. LE FESTIVAL PRÉFÉRÉ DU PRO Joëlle Lehrer, Chroniqueuse pop: Couleur Café, du 29/6 au 1/7 "À l'étranger, le Sakifo Festival sur l'île de la Réunion. Un festival sous les cocotiers, moins hype que Coachella mais plus authentique. Chez nous, le nouveau site de Couleur Café, dans le Parc d'Osseghem, lui a donné un aspect green réjouissant."

Débutons le programme du cool avec une petite virée à Schaerbeek, où la plaine du Tir à l’Arc au parc Josaphat sera transformée en cinéma à ciel ouvert par le collectif CinéCité (7/7 et 8/7). Docus et films pour tous, apéro avant la dernière projo du samedi et programme précisé sous peu. La terrasse du Beursschouwburg est, elle, déjà reconvertie en "open air cinema" mais il n’est pas dit qu’on n’y verra pas un chouïa de football…

À Anvers, on occupera l’un ou l’autre parc ouvert aux siestes! Mieux: le Zomer van Antwerpen propose du théâtre dans des lieux totalement insolites, du cirque belge et international au Zomerbar aménagé dans un méandre de l’Escaut, des concerts dans tous les genres, des sports urbains et autres ateliers de danse. Parc, toujours: du 23/8 au 26/8, celui de Bruxelles s’ouvrira aux Théâtres Nomades, soit du cirque, des arts de rue, de la danse, du théâtre, des performances, de la musique et du conte. La guinguette du parc de Forest (et celle du parc Duden, en face) vous accueillera, elle, jusqu’au 30 septembre.

"À Chiny, du conte sous toutes ses formes. De l'art de rue, un marché du livre et de l'artisanat, différents concerts en soirée, une veillée conviviale autour du feu, des animations…"

Été et sorties familiales, ça rime (disons). À Chiny, notamment, où se déroulera le 29e festival interculturel du conte, du 13/7 au 15/7. "Du conte sous toutes ses formes, rappellent les organisateurs. De l’art de rue, un marché du livre et de l’artisanat, différents concerts en soirée, une veillée conviviale autour du feu, des animations…" Pour petits et grands, évidemment.

Arts de rue? On ne les fête pas qu’au classique Chassepierre (voir aussi dans la rubrique du "branché"). Il y aura ainsi du théâtre de rue lors du festival de Spa (du 8/8 au 19/8). Et Huy, le 29/9, sera à nouveau le terrain de jeu, pour Les Unes Fois d’un Soir, d’une vingtaine de compagnies, belges et internationales.

playlist cool

Les villes et leurs "vieilles pierres"… Celles de l’abbaye de Villers-la-Ville serviront de décor au festival Carrément Bières (16/6 et 17/6), le cœur de Liège sera paré des nappes d’un pique-nique géant (1/7). La caravane du Food Truck Festival fera notamment escale à Charleroi (6/7 au 8/7), Tournai (17/8 au 19/8) et Mouscron (24/8 au 26/8).

Pas d’été sans sable blanc? Celui d’Ostende prendra les couleurs d’un festival de feux d’artifices dès le 9/7. Mais d’autres villes deviendront balnéaires! Et pas que Bruxelles (du 6/7 au 12/8): Tournai et Jodoigne par exemple s’y mettront elles aussi. En août, une plage artificielle occupera… les Halles des Foires de Liège! Oufti!