Les festivals du flâneur

LES IMMANQUABLES

→ VOCE ET ORGANO

22/8 > 22/9, à Bruxelles.

On bloque déjà ces cinq concerts qui donneront du cœur à la rentrée, en consacrant le triomphe du baroque avec la complicité des ensembles Ricercar (Philippe Pierlot), Hathor Consort (Romina Lischka), Psallentes (Hendrick Van den Abeele), Clematis et Perseidi. En l’Eglise de Notre-Dame de la Chapelle, et avec l’orgue Jacques, qui résonnera sous les doigts d’Arnaud van de Cauter. Créé en 1993, Voce et Organo vise à promouvoir la musique européenne des XVIe et XVIIe siècles, porter la musique là où les orgues sont absents, mettre en valeur le patrimoine musical belge et européen et soutenir la création contemporaine. Dont acte! St.R

→ MUSICA MUNDI

15 > 29/7, à Genval

Le succès de la formule de stage-festival ne se dément pas pour cette 20e édition qui croise des stars, comme Vadim Repin ou Maxim Vengerov, le parrain de Musica Mundi, des maîtres en résidence, comme Ivry Gitlis et Menahem Pressler, et des stagiaires venus de toute la planète pour trouver auprès d’eux l’inspiration, toutes les ficelles de la musique de chambre et les valeurs de partage et d’émulation qu’elle véhicule au plus haut niveau. Entre concerts et master classes ouvertes, le public peut s’immiscer de l’autre côté du miroir et voir naître la magie entre ces générations de musiciens. Précieux. X.F.

→ FESTIVAL DE L’ÉTÉ MOSAN

8/7 > 26/8, en Wallonie.

À la barre depuis cette année, Bernard Mouton, par ailleurs directeur artistique des Midis-Minimes, y affirme déjà son empreinte. Entre tradition et modernité, un subtil mélange de talents en pleine ascension (Trio Carlo Van Neste, Marianne Croux, Nathanaël Gouin,…) et d’artistes aguerris (Deborah Nemtanu & Natacha Kudritskaya, Ensemble Correspondances, Marie Hallynck, Shani Diluka,…). Qui se produisent sur quelques-unes des plus belles scènes de l’été, avec pour décor de vieilles églises, des abbayes et des châteaux. St.R.

MAIS AUSSI...

→ Vassilena Serafimova au Festival de Musiq’3 Flagey, Bruxelles le 29/06 (Marimba)

→Didier Laloy au Midis-Minimes Conservatoire de Bruxelles le 23/07 (Accordéon)

→ Finale du Concours de musique ancienne à Musica Antiqua Bruges le 08/08 (Clavecin)