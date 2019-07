"Les majors ne nous signeraient plus aujourd'hui" (Hot Chip)

C’est en jetant un œil dans le rétroviseur que l’on peut juger de l’iconicité d’un groupe. Si l’on retrace la ligne du temps d’Hot Chip, on y verra pêle-mêle un premier album en 2004, quelques énormes succès comme "Over and over" (2005), "Ready For The Floor" (2008) ou encore "Flutes" (2012), et une constante: une farouche envie d’en découdre avec le dancefloor. Affublée de l’étiquette de "nerd" de la musique, la bande d’Alexis Taylor et Joe Goddard est passée maître dans la création de mélodies pop mathématiques, ravageuses et résolument optimistes, à l’instar de groupes comme The Raptures, !!! ou encore LCD Soundsystem, tous créés au début des années 2000. Le problème? Ils en sont désormais presque les seuls survivants. Rencontre avec Alexis Taylor et Al Doyle.