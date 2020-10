Les visions "Goldberg" d'Irina Lankova

En attendant de voir le projet multimédia qu'elles ont suscité, "Goldberg Visions", et qui est reporté à l'année prochaine, on peut déjà entendre les "Variations Goldberg" sous les doigts d'Irina Lankova.

Ces «Goldberg» ne sont pas un énième enregistrement du plus intime des grands chefs-d’œuvre de Bach, mais la part audible d’un projet multimédia qui associe la pianiste russe Irina Lankova et la vidéaste française Isabelle Françaix, et qui aurait dû être créé début juin, à l’occasion des mille ans de l’église Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse.