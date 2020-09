Mahler, le chant du cygne de Reinbert de Leeuw

« Das Lied von der Erde », symphonie de six lieder composée par Mahler après la mort de sa fille, connaît une très belle réduction chambriste pour 15 instrumentistes et 2 chanteurs . Est-ce parce qu’il savait que ce serait son dernier disque que le chef Reinbert de Leeuw , décédé à 81 ans en février dernier , a insufflé une telle force à cet arrangement?

La réussite est en tout cas absolue, portée par les instrumentistes à la verve acérée de l’ensemble bruxellois Het Collectief. Côté vocal, on a droit à la version pour mezzo et ténor, la plus intense. Car c’est bien cette dichotomie vocale entre le féminin et le masculin qui sert si admirablement ces chants vénérant autant l’ivresse et la vinasse que la jeunesse et la beauté.