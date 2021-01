Manu Hermia compose pour Sigrid

Voilà en effet un disque que l’on va aimer pour tout ce qu’il n‘est pas: tape-à-l’œil, égocentré, racoleur. Rien, ici, de ce qui occupe l’essentiel des labels adeptes du risque zéro, avec virtuoses calibrés et grand répertoire sans surprise. Non, juste du violoncelle pour le plaisir du violoncelle , par une instrumentiste qui, après son très personnel «Gift», nous offre une nouvelle bouffée de liberté en solo .

Un rendez-vous d’autant plus attachant que Sigrid, violoncelliste d’ensemble – du défunt orchestre de la RTB à Musiques Nouvelles et tant d’autres formations –, aime le partage musical. Alors, si cette excursion en solitaire lui va si bien, c’est parce que Manuel Hermia, qui la connait depuis 30 ans, lui a offert des pièces à son image, tout en tendresse et méditation.