Marc Danval: "On compare la situation avec la guerre, mais franchement, même la guerre, c'était plus marrant"

Marc Danval a traversé la deuxième moitié du XXᵉ siècle avec comme fil rouge sa passion pour la littérature et le jazz. Toujours actif à la RTBF, il a décidé qu'il ne s'arrêterait que dans la tombe.

Marc Danval vient de fêter ses 84 ans. Bon-pied bon-œil, au téléphone il nous prévient qu'à l'apéro, il ne boit "que du champagne" mais se dit "ravi" à la perspective de nous accueillir chez lui. Chez lui, c'est un 80 mètres carrés tranquille où – soulignons la performance – il a réussi à caser plus de 2.500 disques. Et presque autant de livres, des tas de photos, deux bureaux, un juke-box fluo qui clignote et un chat, Nono. Le reste de sa vie, qui s'épanouissait jadis sur les 5 étages d'une maison bruxelloise, a été soit vendu, soit dispersé.

"Les 25.000 disques à la Royale" (l'Albertine, NDLR) et le reste des livres dans son garage, qu'il a aménagé en bibliothèque privée, parce que sa voiture, il s'en "fout". Sur ce, "carafons le champagne!" dans du Baccarat, avant de le verser "dans des verres à dégustation", qu'il extirpe d'une armoire néo-renaissance. Ici également, saluons la performance, si l'on songe que l'espace pour se mouvoir ne dépasse jamais les 50 centimètres, dans toutes les pièces que compte l'appartement.

Sur la table basse, un bouquet de roses jaunes, un assortiment de sulfures et des chips espagnoles. "Des bonnes, pas comme toutes ces merdes bourrées de saloperies qu'on trouve partout", lâche-t-il, avant de nous désigner de la main l'unique autre chaise de la pièce, d'ordinaire réservée à Nono, son chartreux, mais qui nous est gracieusement prêtée pour la soirée. Lui s'installe dans son fauteuil de style Louis XIII, agrémenté d'un coussin où sont représentés 3 chats: un blanc, un noir et un tigré. Tout autour de Marc Danval, des plantes vertes qui grandissent dans un climat non pas chaud, mais tropical, et pour compléter ce tableau d'une originalité rare, relevons que notre personnage arbore une chemise Pluto – le chien de Mickey –, les lunettes d'Iris Apfel et des Stan Smith aux pieds.

Esprit combatif

Bon-pied bon-œil, certes, même s'il explique d'emblée en avoir vraiment marre. "J'ai l'impression d'être en prison en me demandant ce que j'ai bien pu faire de mal." D'accord, il comprend les mesures, mais tout de même, cela devient franchement long, surtout en ce qui concerne les contacts sociaux. Ça fait des mois qu'il navigue entre la femme de ménage, son biographe, sa secrétaire et sa voisine, heureusement une bonne copine. Quant aux restaurants, un enfer sur terre. "J'en ai assez de cuisiner, d'autant que quand j'essaie des trucs plus sophistiqués, je me rate. Non, franchement, j'en ai marre! On compare souvent notre situation avec la guerre, mais je peux vous dire que franchement, même la guerre, c'était plus marrant."

Normalement, il sera bientôt vacciné, il doit d'ailleurs prendre rendez-vous demain matin, même si ce sera un AstraZeneca. "Oui, bon, je m'en méfie, mais reconnaissons que c'est un peu la seule solution", explique-t-il alors. En tout cas, il ne semble terrifié ni par la maladie, ni par le vaccin, ni par tout ce que nous vivons. Les deux seules choses qu'il semble craindre, ce soir, concernent le risque de prendre l'habitude de voir nos libertés réduites – "il ne manquerait plus qu'un régime autoritaire vienne s'installer là-dessus" –, et l'éventualité qu'on l'empêche, lui, d'aller travailler.

"J’ai beau être super à risque, ce n’est pas le Covid qui va venir m’empêcher de faire mon métier. Ma retraite, ce sera le cimetière!"

Notez que la RTBF a bien essayé de le confiner aussi, deux mois au tout début de la pandémie, avant d'accepter qu'il revienne chaque samedi pour son direct La Troisième Oreille, 30 ans d'antenne tout de même. "Mais à tes risques et périls, qu'ils m'ont dit. Et moi je vous le dis, j'ai beau être super à risque, ce n'est pas le Covid qui va venir m'empêcher de faire mon métier. Ma retraite, ce sera le cimetière!"

En attendant la "libération", il s'occupe. Pour l'heure, il s'attelle à la rédaction de deux livres, Rimbaud et la Belgique, et un second consacré à l'écrivain et poète Léo Larguier – "qui n'intéressera sans doute personne, mais il faut le faire quand même". La littérature aujourd'hui? Rien que la question, ça le fait déjà rire. "Le drame, c'est que les gens s'en foutent de la littérature, ils préfèrent lire des conneries ou des romans pseudo-pornos. Je n'ai rien contre, mais bon, c'est un peu court."

"Depuis Proust et Céline, tout a été dit, difficile de faire mieux."

Citant une ribambelle d'auteurs qui, année après année, caracolent en tête des ventes, il lance: "Rien que des gugusses, c'est effrayant. Reste Sollers, mais il est vieux. Et Houellebecq qui, heureusement, n'est pas encore gâteux. Ceci dit, depuis Proust et Céline, tout a été dit, difficile de faire mieux. Moi, je ne lis plus de romans, je ne vais pas me taper ces conneries qu'on trouve aujourd'hui, le genre 'Ma mère est morte' ou 'Mon accouchement a été difficile'. À ceux-là, j'ai envie de dire 'Oui, et alors?'"

Gloires passées

Journaliste, critique, écrivain, comédien et réputé pour sa connaissance encyclopédique du jazz, Marc Danval n'a pas sa langue dans sa poche; privilège de l'âge? Pas sûr, question de génération, et de tempérament surtout. Une belle gorgée de champagne plus tard, il rebondit sur les femmes qui, en littérature "comme dans tout d'ailleurs", s'en sortent "nettement mieux que les hommes. Pour moi elles nous ont toujours été supérieures".

Ah! Les femmes, on sent qu'ils les aiment bien. Rien qu'à voir tous ces portraits féminins posés sur les étagères, parfois entre ceux de rois ou d'empereurs, juste en dessous de Sacha Guitry ou de Jean Cocteau, qu'il a bien connu. "Non, ce ne sont pas mes amoureuses, pensez-vous. J'ai connu 'bibliquement' plus de 2.000 femmes, impossible d'accrocher tous leurs portraits." 2.000: moins que Simenon, relevons-nous. "C'est vrai, mais comme lui, j'ai aussi beaucoup aimé les bordels. J'ai même vécu trois ans avec une call-girl, mais comme je n'étais ni macro ni micheton, son travail n'a jamais été un sujet de discussion."

"Passé 80 ans, les femmes ne vous regardent même plus, pour nous, c'est ter-mi-né. Ça m'emmerde, vous ne pouvez pas savoir. Tiens, ça m'emmerde presque autant que le Covid!"

Copain avec les grands de son temps aussi – Chet Baker, Duke Ellington ou Boris Vian –, Marc Danval reconnaît avoir eu beaucoup de chance dans sa vie, même si aujourd'hui il trouve tout de même qu'il en a nettement moins. "Vous savez, passé 80 ans, les femmes ne vous regardent même plus, pour nous, c'est ter-mi-né. C'est bien simple, je n'oserais même plus tendre la main ou leur faire les yeux doux, tellement je me ramasse. Ça m'emmerde, vous ne pouvez pas savoir. Tiens, ça m'emmerde presque autant que le Covid!", conclut-il alors, en terminant son verre.

Que buvez-vous? -Apéro: toujours du champagne.

-À table: du vin à tous les repas, sauf au petit-déjeuner évidemment. Je suis très bourgogne, très beaujolais et très roussillon.

-Dernière cuite: je tiens assez bien l'alcool. Il fut une époque où je m'enfilais seul une bouteille de whisky, tous les soirs, sans jamais être saoul. Et en me réveillant frais comme une rose le matin. Néanmoins, je me rappelle deux cuites monumentales dans le restaurant d'un ami, Au Sanglier des Ardennes à Viroinval. Un jour, je me suis pris un poteau, un autre j'ai traversé la frontière sans m’en rendre compte. Depuis, je dors sur place.

-À qui payer un verre: à Paul Morand. J'ai longtemps cru qu'il n'était pas vraiment antisémite, jusqu'au jour où j'ai lu ses Mémoires de guerre. Hélas, il n'y a pas de doute, il l'était. C'est très gênant, mais cela n'atteint pas son talent.