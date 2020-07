Matthias Goerne et Jan Lisiecki, habités par les lieder de Beethoven

Beethoven signa une petite centaine de lieder, qui ne sont pas la partie la mieux considérée de son legs. Ah! Schubert… La célébration de cette vingtaine de mélodies beethoveniennes par le baryton allemand Matthias Goerne et le pianiste canado-polonais Jan Lisiecki n’en est que d’autant plus interpellante, tant par le choix habile des pièces que par l’osmose absolue entre un chanteur aguerri et son jeune (et déjà magistral) partenaire au clavier. (>ici, interview et séance d'enregistrement)