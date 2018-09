Mémoire vive

Tradition respectée, c’est dans la Cité ardente que la musique ancienne fait sa rentrée, au cœur des Nuits de Septembre . Né en 1957 sous l’impulsion de Suzanne Clercx-Lejeune, le rendez-vous liégeois fut en effet le premier en Europe à se consacrer intégralement à ce répertoire. 61 ans plus tard, la programmation des "Nuits" poursuit sur sa lancée, quitte à trancher quelque peu avec celle des autres Festivals de Wallonie.

Mais Stéphane Dado , son directeur artistique, assume: "Je demande à mes artistes invités des concerts uniques, privilégiant toujours une démarche ou une confrontation novatrices." Il sait de quoi il parle, lui qui signe pour cette édition une relecture interpellante des " Sept Paroles du Christ en Croix " . Cette série de courtes phrases attribuées à Jésus avant sa mort a inspiré de nombreux compositeurs. Dont Joseph Haydn, qui en a tiré l’une de ses œuvres les plus dramatiques.

À Liège, c’est cependant la réduction pour pianoforte qu’il a retenue. Elle sera interprétée par Costantino Mastroprimiano, révélation de la précédente édition. "Ce fin connaisseur du classicisme est le plus grand pianofortiste italien, insiste Dado. Il m’a avoué à quel point les textes que j’avais retenus avaient changé sa vision de l’œuvre de Haydn, et dès lors sa façon de la jouer. La récitante, elle, sera la comédienne Annie Dutoit, la fille de la pianiste Martha Argerich et du chef Charles Dutoit. Elle a déjà participé à différentes manifestations mémorielles. Ce sera un duo très fort."