"Mon instrument, c'est ma voix" (Lou Doillon)

La fille de Jane Birkin pourrait être aussi celle de Patti Smith. Avec un large sourire qui donne la pêche, Lou Doillon sort "Soliloquy", son troisième album. Très rock!

C’est l’histoire d’une fille de, sœur de, qui est devenue elle-même après des essais du côté de la mode et du cinéma. Aujourd’hui, plus personne ne peut douter que Lou Doillon soit une artiste à part entière. Et son troisième opus, plus rock et solaire que les précédents, va tout à fait dans ce sens. Ce qui surprend encore davantage – on n’y avait pas assez fait attention –, c’est sa voix. Ou plutôt le fait que sa voix, rauque et chaude, possède sa propre mélodie. Et cela traverse tous les morceaux de "Soliloquy". Un mot anglais pour parler de soliloque avec ce qu’il y a comme référence au théâtre, à la mise en scène et à l’expression de soi.

Lou Doillon - Burn

"Il y a deux ans, j’ai fait un concert à La Flèche d’Or à Paris et j’étais très contente d’avoir des invités tels que Keren Ann et Woodkid. Il y avait des caméras pour une captation en direct. Puis, je me suis rendu compte que je ne faisais plus que de la gestion. Et, à quinze minutes du concert, tous mes protocoles partaient en vrille. J’avais l’impression d’être en dehors de mon corps. D’un coup, j’ai décidé de commencer toute seule. Juste avec ma voix et en tapant du pied pour la rythmique. Cela m’a permis de revenir à zéro. J’ai compris que mon instrument, c’était ma voix. Un an et demi plus tard, je me suis dit que je ne voulais pas repasser sur les mêmes sillons qu’avant et j’ai pensé à la batterie et à la voix. Ensuite, on a ajouté des instruments." Durant les sessions d’enregistrement, Lou a ainsi évité de tomber dans les gimmicks.

En choisissant le titre de son album, Lou voulait souligner le fait qu’il s’agit d’un travail et non d’une occupation cool de fille de famille célèbre. Car, le soliloque est un terme le plus souvent réservé au théâtre. "Le soliloque est une voix d’observateur. Il signifie une certaine distance, explique-t-elle. On passe notre temps à rejouer les mêmes scènes mais avec d’autres personnes ou dans d’autres rôles. Dans mes chansons, je passe par mon amour ou ma tristesse pour parler de l’amour ou de la tristesse en général." On sent que Lou a fait tout un chemin pour arriver à ce résultat.

Solitude

"Être connue change les rapports avec les autres. Et on peut arriver à des niveaux de solitude insensés." Lou Doillon

La jeune femme de trente-six ans possède une culture rock. "Le désir d’indépendance, vouloir réagir à l’instinct et se mettre en danger, la fantaisie et l’ego, tout cela appartient au rock, c’est sûr. C’est un équilibre étrange, ces métiers. Cela sous-entend que consacrer sa vie à notre musique est quelque chose de valable et aussi accepter que tout cela est soumis au regard de l’autre. Avec tout ce que cela implique. Moi, j’ai des potes qui ne tiendraient pas une minute avec l’idée qu’on ne sait pas de quoi sera fait l’avenir. Par exemple, je ne sais pas ce que je ferai dans six mois. Il y a truc binaire, c’est quand ça ne marche pas, on se sent moche mais quand ça marche fort, on peut se sentir mal aussi. Parce que la notoriété est un isolement. Être connue change les rapports avec les autres. Et on peut arriver à des niveaux de solitude insensés."

Lou, y es-tu?

"C’est une dope d’être sur scène. Cela fait des choses au corps" Lou Doillon

La fille de Jane Birkin et de Jacques Doillon ne fantasme pas sur la célébrité. Et pour cause. "Je connais des filles qui vivent seules dans des appartements de 400 mètres carrés, prennent l’avion en première seules et puis, y a plus un mec qui arrive sans qu’elles se demandent pourquoi il arrive. Sans parler de leur famille ou amis qui comptent écrire un livre sur elles. Moi, j’ai de la chance. Cela va juste assez bien pour en vivre. On me reconnaît avec bienveillance. Et les gens gardent une certaine distance."

Dans cet endroit du milieu, comme elle le définit, Lou se sent en équilibre. "Quand on lit la biographie des grands artistes qui étaient soit drogués, soit alcooliques, il faut bien se dire que c’est une dope d’être sur scène. Cela fait des choses au corps. J’en parlais avec la fille de Keith Richards. Cela fait deux ans que les Stones sont censés arrêter leur tournée et qu’ils rajoutent des dates. Ils ont soixante-quinze ans, ils sont crevés mais ils ne veulent pas s’arrêter. Et quand on voit ce qu’ils vivent sur scène, on comprend qu’ils n’ont pas envie de rentrer à la maison."

En concert, le 29/4 aux Nuits Botanique: www.botanique.be