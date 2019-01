Montevideo From Brussels to New York

Rock | Comme Ghinzu ou Vismets, Montevideo appartient au rock bruxellois des années 2010 et suivantes. Après une éclipse de quelques années, le groupe mené par Jean Waterlot revient en forme pop et psyché.

Entre leur précédent opus et le nouveau, six années ont passé. On se demandait si Montevideo existait encore. C’est que le groupe a subi la crise du disque et, plus précisément, la fin de la major qui l’avait signé, EMI. "On avait enfin trouvé une famille, un label qui s’occupait de nous et qui croyait en nous. On s’est retrouvés orphelins de maison de disques en 2014. Il était clair qu’on devait recommencer à zéro. On avait la trentaine toute fraîche. Et on a procédé à une vaste remise en question. On s’est payé des billets d’avion et on est partis à New York chez Joakim, notre producteur qui venait de s’y installer. Il est également le patron du label indépendant Tigersushi", raconte très posément Jean Waterlot.

Pour ce nouvel opus, "Temperplane", le groupe a senti qu’il se réappropriait le processus de création. Sans stress.

Vue en plein écran À l’avant-plan, Jean Waterlot, chanteur et guitariste, à l’arrière-plan, Gabriel Reding, bassiste. ©Fred Uyttenhove

Geeks du style

À New York, où les quatre musiciens ont séjourné plusieurs semaines, l’inspiration est venue naturellement. "Les prémices de l’album ont été écrites dans une arrière-maison, à Cureghem, mais c’est à Brooklyn que tout a pris sens. Le titre de l’album, ‘Temperplane’, fait penser à une fuite dans un avion imaginaire. Cela peut être aussi un ascenseur émotionnel puisque, durant cette période, j’ai perdu mon père et eu mon premier enfant."

"Les prémices de l’album ont été écrites dans une arrière-maison, à Cureghem, mais c’est à Brooklyn que tout a pris sens." Jean Waterlot Chanteur du groupe





Jean relate avec simplicité sa rencontre avec Luke Jenner, le chanteur des Raptures, groupe qui lui a donné envie de faire de la musique, qui leur a prêté son matériel de studio. Durant son séjour américain, Montevideo a été ébranlé par le décès de David Bowie et, plus tard, par les attentats de Bruxelles que les médias américains décrivaient comme un état de guerre. "Bowie, dont nous sommes de grands fans, est décédé à New York alors que nous nous y trouvions. Son influence musicale se ressent sur notre album. On a traduit cela par une ouverture spatiale pour ‘Temperplane’."

Vue en plein écran Montevideo - "Temperplane". Tigersushi/V2 (sortie le 25/1). Note: 3/5. ©doc

Pourtant, même si les circonstances étaient graves, ce troisième opus n’est pas triste. Durant cette année de création, Jean n’a jamais autant écouté de hip-hop et surtout Frank Ocean. "Dans l’ADN du groupe, on retrouve ces confrontations de styles, un chant harmonisé et du psyché dance dans la musique. Ces mouvements perpétuels de genres rendent les choses plus compliquées. Du coup, on devient des geeks du style", reconnaît Jean.

L’esprit d’un collectif

Montevideo, au départ, a été créé par une bande de potes, dont Jean et son frère Pierre qui est batteur. "On a gardé cette dynamique et l’esprit d’un collectif. Tout le monde se met au service d’un morceau. Il n’y a pas d’ego de solistes. Aujourd’hui, on travaille sur l’épure." Si la plupart des morceaux de "Temperplane" sont marqués par le psyché dance, "Sutton Street" échappe complètement à cette empreinte. "C’est presque du New Order, précise Jean. Paradoxalement, cet album sonne très anglais alors qu’il a été fait à New York. On cherche non pas à s’identifier mais à se projeter dans l’univers de nos aînés, tels Primal Scream ou Happy Mondays. On ne pourrait pas faire de la simple pop."