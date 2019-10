Namur, beauté sonique

Comme chaque année depuis 2013, le festival namurois vient gommer la grisaille automnale.

Brunch musical, foire aux vinyles, projections, dj sets comptent parmi les rendez-vous proposés un peu partout dans la ville (du Delta flambant neuf aux Abattoirs de Bomel en passant par le Belvédère ou encore la Brasserie de l’Échasse), à côté ou autour de concerts soigneusement sélectionnés.

Playlist des Beautés Soniques 2019

Les Beautés Soniques accueillent cette année Flavien Berger en tête d’affiche. Trois Dour en quatre ans, Botanique conquis: ses machines, ses chansons et son humour en font une valeur sûre! Tickets gagnants également: les rappeurs du 77 qui viennent de retourner l’AB et se produiront lors d’une soirée 100% bruxelloise, l’électro-pop impertinente de Judith Kiddo remarquée au printemps lors du concours Du F Dans Le Texte, ainsi que Bryan’s Magic Tears, groupe issu de la scène rock indé française, signé chez Born Bad Records, enseigne très recommandable qui nous le présente comme suit: "Mélodies toxiques, guitares alternant fouet et caresse, son fantomatique et nom alambiqué faisant référence à un obscur dealer d’acide parisien."

Les Belges de Great Mountain Fire, programmés le 24 octobre comme les "Frenchies" susmentionnés, annoncent leur retour et devraient glisser dans leur setlist quelques extraits de leur prochain album. L’enregistrement est terminé, le disque est en cours de mixage et ils promettent: "Un nouveau son, à la fois racé et dansant, avec le groove vraiment au centre."

Quant à ceux et celles qui préfèrent des mélodies plus paisibles, le Théâtre Jardin Passion les convie ce dimanche 27 à une "soirée piano contemporain". Au programme: l’autodidacte Laake qui n’a pas manqué d’attirer l’attention de Nils Frahm, et Augustin Fievet, artiste namurois qu’on a pu voir cet été au Micro Festival. Sur une musique minimaliste, il pose des textes inspirés par des décors locaux, et travaille également sur la lumière ainsi qu’en vidéo.