Nelson Goerner: "Il y a toujours ce danger de se copier soi-même"

Lancé en 2014, le festival des Pianos Days s’est imposé comme l’image de marque de Flagey et la signature de Gilles Ledure, son directeur, habile à mêler jeunes pousses et stars du clavier dans des programmes qui allient classiques et découvertes. À entendre dans toutes les coursives du paquebot Art déco.

Dix-neuf concerts en cinq jours, ouverts, à deux heures d’intervalle, ce mercredi, par Christie Julien, inconnue au bataillon mais dont les maîtres, d’Aimard à Fleisher, annoncent assez l’ambition, et Brad Mehldau, une référence en piano jazz: voilà qui donne le ton des concerts que vont se partager les pianistes chevronnés d’un côté (Lars Vogt, Alexander Melnikov, Jean-Claude Vanden Eynden,…) et leurs challengers de l’autre (Joseph Moog, Bram de Looze ou Julien Libeer que nous adorons à L’Echo). Avec en sus une expo de pianos, des ateliers et master classes, des films muets accompagnés et un piano-bar, les Flagey Piano Days offrent une diversité bien dans l’air du temps, mais sans jamais gommer l’approfondissement et la quête de l’artiste véritable.

Le pianiste argentin Nelson Goerner, par exemple, qui clôt le festival dimanche avec Chopin, Debussy et Godowsky. Rencontre.

Chopin, c’est la grâce révélée. Mais en disant cela, on a l’impression d’un tout immuable, de la première à la dernière note. Or, il ressort de votre lecture des "Nocturnes" une biographie sonore d’un musicien qui a énormément évolué, du bel canto aux portes de l’impressionnisme…

Chopin a effectivement évolué de façon extraordinaire, surtout du point de vue de l’harmonie et de la richesse de la trame. En général, je ne suis pas un fan des intégrales, mais quand vous pouvez suivre l’évolution d’un tel langage, c’est un parcours extraordinaire qui défile devant vous.

Chopin, Nocturnes // by Nelson Goerner

Dans votre dernier enregistrement, consacré aux "Nocturnes", on a l’impression que le bas-médium de l’instrument est très travaillé pour que l’on perçoive toute la richesse des voix médianes…

C’est ce qui me tient le plus à cœur: révéler la polyphonie et tout ce qu’elle apporte à la psychologie de l’œuvre. Parfois, on la souligne pour se rendre intéressant, mais cela n’a rien à voir avec le sens profond qu’elle recèle ni avec les résonances que Chopin tire du clavier. Trop souvent, on est tellement accaparé par cette dualité "mélodie-accompagnement" qu’on en oublie ces voix médianes qui changent tout l’éclairage des pièces. Et c’est précisément là que se révèlent les climats et les couleurs qui leur donnent leur sens.

Il en ressort une vision d’une force et d’une puissance bien loin du Chopin souffreteux des jeunes filles ou du champion olympique des virtuoses…

Chopin est l’un des plus visionnaires, des plus hallucinés qui soient. Là où il ne lui faut que 4 ou 5 minutes pour déployer un univers, d’autres ont besoin de tout un opéra! Ce sont des pièces très éloignées du Chopin belcantiste auquel on a cru très longtemps – et avec lequel on serait déjà très heureux! Mais c’est bien plus que cela.

Depuis le coffret Rubinstein acheté par vos parents, du temps de votre enfance, ces œuvres font partie de vous. Comment les travaillez-vous pour les approfondir?

Je les laisse reposer. Et tout d’un coup, il peut m’apparaître quelque chose de plus, un certain phrasé, un accent, une articulation qui soudain me semblent évidents. Il y a toujours ce danger de se copier soi-même. Or, cela n’a aucun sens, car nous sommes ici dans le domaine de l’interprétation, de ce qui se passe ici et maintenant.

Et ce qui ressort de votre jeu, c’est à la fois une grande perfection formelle et, dans ces voix médianes, une spontanéité qui frise l’improvisation…

C’est très important pour moi cet alliage de ce qui tient de la clarté formelle, de la structure, très présente chez Chopin – il faut rappeler son attachement à Mozart et à Bach – et de l’improvisation dont il était l’un des plus grands maîtres. La perfection de la forme ne doit jamais l’emporter sur le jaillissement qui doit se faire dans l’instant.

Vous jouez Debussy après Chopin. S’enrichissent-ils l’un l’autre sous vos doigts?

Debussy n’aurait pu se réaliser à un tel niveau s’il n’y avait pas eu Chopin auparavant. Et qui sait jusqu’où aurait été Chopin s’il avait vécu plus longtemps... C’est un travail complémentaire du point de vue de l’esprit, des résonances, de la manière de faire sonner l’instrument; dans le traitement de la polyphonie et de la couleur. Non la couleur pour elle-même mais en ce qu’elle exprime, en tant que véhicule d’un message d’une portée immense.

Quelle attitude faut-il adopter au clavier pour la libérer?