Nick Cave fait un "Carnage"

Sur "Carnage", les compositions sont plutôt longues, atmosphériques, et semblent parfois basées sur un loop, notamment sur «Hand of God» – toujours la Bible à portée de main (enfin et le revolver aussi sur «White Elephant»). Elles peuvent aussi se révéler plus dépouillées, d'un magnifique noir et blanc, pour les touches du piano de Cave, «Albuquerque», époque «Boatman's call».