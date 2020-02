Nicolas Godin: "Parvenir à fantasmer un monde dans une toute petite pièce"

Nicolas Godin, la moitié du groupe Air, sort "Concrete and Glass", un album hommage aux plus grands architectes du XXe siècle. Et il l’a construit comme un architecte très esthète et inventif dans un tout petit studio. Interview.

Air, le groupe créé par Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunckel, dans les années 90, a fondé, avec Daft Punk, les bases de la french touch moderne. C’est à eux aussi que l’on doit la musique de "Virgin Suicides" de Sofia Coppola et "5.5", le premier opus en anglais de Charlotte Gainsbourg. Nicolas considère d’ailleurs cet album comme un véritable album de Air. Et vu le succès international de son groupe, Godin peut se permettre de livrer "Concrete and Glass" qui est, littéralement, un album conceptuel.

"Concrete and Glass" n’est pas votre premier opus solo…

Effectivement. Mon premier album solo était une sorte de conclusion à mon étude de Bach. Et là, j’ai un ami artiste, Xavier Veilhan, qui m’a proposé de faire la musique de ses expositions dans des maisons célèbres de l’architecture. Du coup, j’ai décidé d’archiver ces musiques en faisant cet album-ci. Ces albums solos sont plus des concours de circonstances qu’un plan de carrière. J’ai toujours considéré la musique comme le moyen de découvrir d’autres univers artistiques. Moi, j’ai connu l’époque où on sortait un album tous les deux ans et, pour moi, ce n’était pas assez parce que je fais de la musique tous les jours. Je crée aussi de la musique pour les défilés comme ceux d’Alaïa. J’ai aussi collaboré avec le chorégraphe Angelin Preljocaj. J’ai toujours eu envie de connaître les coulisses. Je peux me permettre de réaliser cela parce que j’ai une belle carrière avec Air.

Vous avez étudié l’architecture avant de devenir musicien, ce n’est pas banal.

J’ai la même approche avec la musique qu’avec l’architecture. Pour faire une chanson, je regarde les éléments dont j’ai besoin et je construis ma chanson petit à petit. Et après, je la regarde comme si elle était en 3D. Le point commun entre la musique et l’architecture, c’est que c’est le vide qui définit l’espace. Ces deux arts sont définis par le vide et ça, ça me fascine.

Et pourquoi cet hommage au Corbusier?

J’ai étudié l’architecture en France où l’on a un véritable culte pour Le Corbusier. Plus qu’un culte même, c’est du lavage de cerveau. Dans ce projet proposé par Xavier Veilhan, il y avait une belle expo à Marseille autour du Corbusier mais aussi des expos dans les maisons californiennes de John Lautner, Richard Neutra et de Pierre Koenig qui proposent, elles, un hédonisme sexy baigné de végétation tropicale. Cela m’a permis de sortir de mon éducation française.

En musique, est-ce encore possible d’inventer du neuf?

Quand j’écoute les tubes de hip-hop sur les radios américaines, à Los Angeles, c’est vraiment de la musique d’avant-garde. Il n’y a rien qui appartienne au passé. En tant que musicien d’électronique, je trouve les productions hip-hop très rafraîchissantes. En tout cas, en Californie, ils n’ont aucun garde-fou et vivent dans la projection du futur.

L’album reste néanmoins fort ancré dans votre registre électro-pop…

Pour être franc, j’ai voulu me renouveler sans me renier. Je ne voulais pas que cela sonne comme l’album d’une vieille dame qui fait de la chirurgie esthétique. Et je ne voulais pas non plus faire un truc jeune. Je tenais à renouveler tous mes outils et les faire cohabiter avec toutes les choses bien que j’ai réalisées dans le passé.

C’est pour cette raison que vous vous êtes rendu à Los Angeles?

À Los Angeles, j’y étais surtout pour l’humain et la collaboration avec les chanteurs qui figurent sur l’album. Pour la technologie, j’ai choisi de faire tout l’album, à Paris, dans une pièce de neuf mètres carré remplie de synthétiseurs. Moi, je viens de la culture du home studio. J’ai appris à faire de la musique dans ma chambre. Et je voulais retrouver cet esprit-là. Avec le succès de Air, j’ai réalisé tous mes rêves: travailler dans les plus grands studios et bosser avec les plus grands musiciens. Je voulais revenir à ce qui fait ma force, à savoir parvenir à fantasmer un monde dans une toute petite pièce.

Air existe-t-il toujours?

Oui, on est plus intéressé par la scène que par le studio. Les groupes que j’aime ont fait trois, quatre ou cinq supers albums et après, ils se sont répétés. J’ai peur que cela puisse nous arriver. Alors que les concerts restent des moments magiques. Surtout qu’il n’y aura qu’un seul Air dans l’histoire de la musique.