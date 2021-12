"Nonante-cinq", le nouvel album d'Angèle, disponible en streaming dès le 3 décembre

Surprise pour ses fans, Angèle a annoncé sur Instagram la sortie digitale de "Nonante-Cinq", son nouvel album, une semaine avant la sortie physique. Pile pour son anniversaire, le 3 décembre. À vingt-six ans, la Bruxelloise se livre sur douze morceaux très personnels.

Marqué par une étonnante mélancolie qui traverse de nombreuses ballades et un son autotuné accentuant le côté urban pop, "Nonante-Cinq" est, de l’avis même de la principale intéressée, un album moins fédérateur que "Brol" mais surtout éminemment personnel. Drivé par le premier single "Bruxelles, je t’aime", le deuxième opus d’Angèle évoque ses démons, dans un morceau où apparaît Damso en featuring, ses insomnies, ses rapports amoureux et interrogations sur le couple mais aussi la question des violences faites aux femmes.

Entièrement écrit et composé par Angèle, "Nonante-Cinq" a été produit par Tristan Salvati et enregistré en grande partie aux studios ICP à Bruxelles. L’usage intense de l’autotune peut dérouter certains qui apprécieront davantage "Mots justes", une ballade teintée de jazz où le piano est mis en avant. Ce piano avec lequel l’artiste compose l’ensemble de ses chansons.

Urban pop "Nonante-Cinq" Composé par Angèle Label: Universal Music Sortie de l'album le Le 3 décembre en streaming, le 10 décembre en physique Note de L'Echo:

Dans l’Angèle-Land

Féministe, icône LGBTQI+, Angèle se sent aussi très concernée par l’urgence climatique qu’elle manifeste dans "Profite". A-t-elle, à l’instar de Coldplay, réfléchi à une tournée qui réduirait son empreinte écologique? "C’est ce que nous sommes en train d’étudier pour pouvoir à la fois proposer un spectacle de qualité et avoir un impact sur l’environnement le moins important possible. On avait déjà mis certaines choses en pratique sur le 'Brol Tour'. Déjà, on voyage tous ensemble, dans un bus. On a proposé des gobelets réutilisables. L’exemple de Coldplay est à suivre", dit-elle.

La face facétieuse et marrante d’Angèle, peu présente dans ses nouveaux titres, apparaît cependant, sur la pochette de l’album. On l’y voit installée sur des montagnes russes d’un parc d’attractions. Et si un Angèle-Land était créé, quelles seraient les attractions qu’elle voudrait y installer? "Woaw! Je crois que j’y mettrais de gros rollercoasters. Je ne sais pas si j’adore ça vraiment mais l’idée me plaît. Je ne l’appellerais pas Angèle-Land parce que ce serait vraiment très mégalo. J’essaierais qu’il y ait des attractions inclusives et de découvertes. Et qui soient le plus écologique possible. Un parc d’attractions qui soit à l’image des années 2020."

Angèle, "Bruxelles, je t'aime"

De son propre aveu, ce deuxième album fut une expérience peu évidente puisqu’il a été réalisé durant la pandémie et le confinement. Alors que Clara Luciani, Juliette Armanet et Cœur de Pirate ont affiché, dans leurs récentes productions, un certain goût pour la fête via le revival disco, Angèle, elle, a choisi une option très différente et tout aussi intéressante.