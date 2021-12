Nos 10 coups de cœur musicaux 2021 à mettre sous le sapin!

1. Du classique live avec le Quatuor Ébène

On avait déjà craqué pour sa série de CD, enregistrés au fil de la tournée mondiale au cours de laquelle le Quatuor Ébène avait porté haut et fort la parole beethovénienne dans 18 pays, jouant aussi bien à New York et Tokyo que devant les Maoris de Nouvelle-Zélande ou dans une banlieue pauvre de Nairobi. Les revoici dans cette fabuleuse intégrale des quatuors, mais enregistrés cette fois en images lors des six concerts donnés en la Philharmonie de Paris, ultime consécration de ce projet hors norme et désormais coulé en un coffret de six DVD. Du live de très haut vol – pas de retouche possible, ici –, qui confirme que le quatuor Ébène, 20 ans d’âge, est l’un des quatuors les plus bouillonnants de la scène actuelle. Et en plus, c’est bien filmé. | St.R.