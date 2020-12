Nouveau festival de Musique sacrée sur Mars

À défaut de pouvoir accueillir le public "sur" Mars (Mons arts de la scène), la première édition du Festival des musiques sacrées va emprunter les voies célestes du numérique. Pour Jean-Paul Dessy, directeur artistique, il était "inconcevable" de renoncer à cette semaine de musiques méditatives, projet appelé à devenir rendez-vous annuel. On honorera donc les dieux contemporains YouTube, Facebook et Instagram qui vont permettre de communier, au départ d’Arsonic ou de sa Chapelle du Silence, avec une série d’artistes s’inscrivant tous dans une démarche à connotation spirituelle. Outre l’ensemble Musiques Nouvelles, on découvrira ainsi l’envoûtante soprano syrienne Soumaya Hallak (depuis Alep), l’accordéoniste Pirly Zurstrassen et le Brussels Vocal Project dans du jazz vocal et méditatif, ou l’éclectique Manuel Hermia tissant un lien entre musiques indiennes, arabe et contemporaine.